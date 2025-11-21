Margit Frenk

Falleció Margit Frenk, filóloga y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua

A lo largo de su carrera (se doctoró en Lingüística y Literatura Hispánica en El Colegio de México) publicó más de 200 textos, entre artículos, ensayos, reseñas, traducciones y libros.
Cultura
viernes, 21 de noviembre de 2025 · 15:44

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La filóloga, académica, Honoris Causa por la UNAM, e integrante de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), Margit Frenk falleció a los 100 años. Su deceso es lamentado por discípulos, seguidores de su obra, e instituciones culturales que coinciden en su labor como clave en la hispánica y el folclor literario. La AML la despedirá con una guardia de honor en una funeraria al sur de esta ciudad 

Frenk, de origen alemán, llegó México a los cinco años y aquí se convirtió en investigadora, traductora y académica, especializada en la antigua poesía popular hispánica hasta el ‘Siglo de Oro’. 

A lo largo de su carrera (se doctoró en Lingüística y Literatura Hispánica en El Colegio de México) publicó más de 200 textos, entre artículos, ensayos, reseñas, traducciones y libros, destacando de estos últimos los títulos: 

“Las jarchas mozárabes y los comienzos de la lírica romántica”; “Cancionero folklórico de México”; “Entre la voz y el silencio. La lectura en tiempos de Cervantes”; “El nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica. Siglos XV a XVII” y “Poesía popular hispánica: 44 estudios”, que a decir de Felipe Garrido condensan en poco más de cuatro mil páginas su obra monumental. 

Entre los reconocimientos que obtuvo a lo largo de su carrera están el Premio Universidad Nacional, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio Alfonso Reyes, además de haber sido presidenta honoraria de la Asociación Internacional de Hispanistas, integrante de la British Academy, del Institute of Romance Studies de la Universidad de Londres y de la Real Academia Española de la Lengua. 

Sumado a lo anterior recibió el Honoris Causa de universidades como la Sorbona (Francia), Sevilla (España) y UNAM. 

Tras conocerse su deceso, la Secretaría de Cultura federal, El Colegio de México (Colmex), la Fundación Elena Poniatowska Amor, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de la Revista de la Universidad, el Instituto de Investigaciones Estéticas, la Facultad de Filosofía y Letras –en donde Frenk era Profesora Emérita–, Cultura UNAM, Literatura y Fomento a la Lectura, y Libros UNAM lamentaron la partida de Frenk a quien ubican como una “exploradora de la palabra”. 

En redes sociales sus discípulos recordaron su particular forma de dar clase que iba entre la generosidad con la disciplina y el rigor de investigación, otros más con algunos versos de cancioneros folklóricos y la canción popular renacentista que publicaron a manera de despedida. 

También se recuerda que apenas en agosto pasado cumplió su centenario, a propósito del cual la FFyL de la UNAM le rindió un homenaje. 

En una entrevista realizada por el extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (ahora Secretaría de Cultura), Margit Frenk aseguró que se dedicó al estudio de la lírica popular simplemente porque le gustaba esa poesía: 

“Fue el tema de mi tesis de licenciatura, pero también he hecho otras cosas, en los últimos años me dedico a El Quijote, porque me gusta. es un texto inagotable. Hay miles y miles de estudios, pero uno no acaba de descubrir los misterios y maravillas que tiene. Es un libro que uno puede seguir y seguir leyendo con placer y cada vez es un placer, una sorpresa, un deleite”. 

Su despedida se realizará este sábado 22 de noviembre, a partir de las 11:00 horas en la funeraria García López de Miguel Ángel de Quevedo, en donde miembros de la Academia Mexicana de la Lengua le rendirán una guardia de honor. 

Margit Frenk Academia Mexicana de la Lengua UNAM

