Falleció Margit Frenk, filóloga y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La filóloga, académica, Honoris Causa por la UNAM, e integrante de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), Margit Frenk falleció a los 100 años. Su deceso es lamentado por discípulos, seguidores de su obra, e instituciones culturales que coinciden en su labor como clave en la hispánica y el folclor literario. La AML la despedirá con una guardia de honor en una funeraria al sur de esta ciudad

Frenk, de origen alemán, llegó México a los cinco años y aquí se convirtió en investigadora, traductora y académica, especializada en la antigua poesía popular hispánica hasta el ‘Siglo de Oro’.

A lo largo de su carrera (se doctoró en Lingüística y Literatura Hispánica en El Colegio de México) publicó más de 200 textos, entre artículos, ensayos, reseñas, traducciones y libros, destacando de estos últimos los títulos:

“Las jarchas mozárabes y los comienzos de la lírica romántica”; “Cancionero folklórico de México”; “Entre la voz y el silencio. La lectura en tiempos de Cervantes”; “El nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica. Siglos XV a XVII” y “Poesía popular hispánica: 44 estudios”, que a decir de Felipe Garrido condensan en poco más de cuatro mil páginas su obra monumental.

Entre los reconocimientos que obtuvo a lo largo de su carrera están el Premio Universidad Nacional, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio Alfonso Reyes, además de haber sido presidenta honoraria de la Asociación Internacional de Hispanistas, integrante de la British Academy, del Institute of Romance Studies de la Universidad de Londres y de la Real Academia Española de la Lengua.

Sumado a lo anterior recibió el Honoris Causa de universidades como la Sorbona (Francia), Sevilla (España) y UNAM.

Tras conocerse su deceso, la Secretaría de Cultura federal, El Colegio de México (Colmex), la Fundación Elena Poniatowska Amor, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de la Revista de la Universidad, el Instituto de Investigaciones Estéticas, la Facultad de Filosofía y Letras –en donde Frenk era Profesora Emérita–, Cultura UNAM, Literatura y Fomento a la Lectura, y Libros UNAM lamentaron la partida de Frenk a quien ubican como una “exploradora de la palabra”.

En redes sociales sus discípulos recordaron su particular forma de dar clase que iba entre la generosidad con la disciplina y el rigor de investigación, otros más con algunos versos de cancioneros folklóricos y la canción popular renacentista que publicaron a manera de despedida.

También se recuerda que apenas en agosto pasado cumplió su centenario, a propósito del cual la FFyL de la UNAM le rindió un homenaje.

En una entrevista realizada por el extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (ahora Secretaría de Cultura), Margit Frenk aseguró que se dedicó al estudio de la lírica popular simplemente porque le gustaba esa poesía:

“Fue el tema de mi tesis de licenciatura, pero también he hecho otras cosas, en los últimos años me dedico a El Quijote, porque me gusta. es un texto inagotable. Hay miles y miles de estudios, pero uno no acaba de descubrir los misterios y maravillas que tiene. Es un libro que uno puede seguir y seguir leyendo con placer y cada vez es un placer, una sorpresa, un deleite”.

Su despedida se realizará este sábado 22 de noviembre, a partir de las 11:00 horas en la funeraria García López de Miguel Ángel de Quevedo, en donde miembros de la Academia Mexicana de la Lengua le rendirán una guardia de honor.