Gary Mounfield, exbajista de Stone Roses, falleció a los 63 años

LONDRES (AP).- Gary Mounfield, exbajista de Stone Roses y Primal Scream, dos de las bandas de rock británicas más influyentes de las últimas cuatro décadas, falleció. Tenía 63 años.

Su excompañero de banda de Stone Roses, Ian Brown, confirmó el jueves la muerte de Mounfield, mejor conocido por sus fans como Mani, en las redes sociales: "descansa en paz Mani", dijo, junto al símbolo de un beso.

Mounfield fue parte de la formación clásica de The Stone Roses junto al cantante Brown, el guitarrista John Squire y el baterista Alan "Reni" Wren durante su álbum debut clásico homónimo de 1989, que incluía éxitos como "I Wanna Be Adored", "She Bangs The Drums" y "I Am The Resurrection".

El álbum anunció un nuevo sonido en la música británica a finales de los 80, mezclando derivaciones del rock clásico con música dance. Originaria de Mánchester, la banda auguró el sonido "Madchester" que dominó a principios de los 90 y sentó las bases del posterior fenómeno del "britpop" con artistas como Blur, Oasis y Pulp.

También formó parte de la banda durante el segundo álbum menos bien recibido, “Second Coming”, en 1994.

Tras la separación de The Stone Roses en 1996, alegando diferencias musicales, Mani se unió a la banda de rock escocesa Primal Scream, tocando primero en su álbum "Vanishing Point", publicado un año después, donde su bajo fue clave en el sencillo principal "Kowalski", con influencias del krautrock. Mounfield grabaría cuatro álbumes más con la banda.

Los homenajes de sus pares no se hicieron esperar.

Tim Burgess, el cantante principal de la banda indie The Charlatans, publicó una foto de él mismo con su brazo alrededor de Mounfield.

“Compartí esta foto hace una semana aproximadamente en el cumpleaños de Mani, y nunca dejaba de traerme una sonrisa a la cara, y eso fue exactamente lo mismo para el hombre mismo”, dijo.

Mani también tuvo un papel invitado en la película de 2022 "24 Hour Party People" y estuvo en un supergrupo llamado Freebass, junto a los bajistas Andy Rourke de The Smiths y Peter Hook de New Order.

Tenía previsto embarcarse en una gira de conferencias en septiembre de 2026, llamada "The Stone Roses, Primal Scream, And Me", que lo vería reflexionar sobre su vida en el rock 'n' roll.

Mounfield se casó con su difunta esposa Imelda después de que ambos se conocieron durante la grabación de 13 meses de “Second Coming” en Rockfield Studios en Monmouth, Gales, y tuvieron dos hijos juntos.