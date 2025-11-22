La película “Las guerreras K-pop” es oficialmente elegible para los Oscar

(AP).- La película de “Las guerreras K-pop” está un paso más cerca de otro momento estelar: los Oscar. El fenómeno de Netflix se encuentra entre las 35 películas elegibles para la categoría de mejor película de animación en la 98.ª edición de los Premios de la Academia.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas publicó el viernes las listas de todas las películas elegibles para los premios de animación, documental y largometraje internacional en los Oscar del próximo año.

Aunque “Las guerreras K-pop” se dio a conocer en Netflix, también tuvo un estreno en cines en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco en junio, lo que cumplió con los requisitos de la Academia de Cine para ser considerada para los Oscar. Sin embargo, su estreno en cines del Reino Unido no fue suficiente para calificar para los BAFTA.

Otros títulos animados que cumplieron los requisitos para la categoría de largometraje animado en los Oscar fueron “Arco” de Neon, “Elio” y “Zootopia 2” de Disney, “Little Amélie or the Character of Rain” de GKids, “In Your Dreams” de Netflix y “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” y “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” de Crunchyroll/Sony. Cabe destacar que el éxito de taquilla chino “Ne Zha 2” no figuró entre los 35 títulos nominados.

«K-Pop Demon Hunters», considerada por Netflix como su película más vista de todos los tiempos, ha acumulado más de 541 millones de horas de visualización en todo el mundo. Su banda sonora es la más exitosa de 2025, con ocho de sus canciones en la lista Billboard Hot 100. Además, fue un éxito rotundo en cines en agosto , donde se estima que recaudó alrededor de 18 millones de dólares (lo que la habría colocado en el primer puesto de las listas si Netflix hubiera publicado las cifras de taquilla), y posteriormente se estrenó durante el fin de semana de Halloween. Netflix ganó su primer Oscar a la mejor película de animación en 2022 por “Pinocho”, de Guillermo del Toro.

También hay 201 documentales y 86 largometrajes internacionales elegibles, entre ellos “Sentimental Value” (Noruega), “Sirât” (España), “The Secret Agent” (Brasil), “It Was Just an Accident” (Francia), “The Voice of Hind Rajab” (Túnez) y “My Father's Shadow” (Reino Unido). “2000 Meters to Andriivka”, una coproducción de AP y PBS Frontline, es elegible en ambas categorías. Tanto los documentales como los largometrajes internacionales se reducirán a una lista de 10 películas finalistas que se anunciará el 16 de diciembre.

Los fans de “Las guerreras K-pop” tendrán que esperar hasta la mañana del 22 de enero para saber si su película fue nominada a mejor película animada. Se espera que también tenga una fuerte presencia en la categoría de mejor canción original, donde “Golden” figura entre los temas presentados.

La 98.ª edición de los premios Oscar se transmitirá en vivo por ABC el 15 de marzo a las 7 p. m. (hora del este).