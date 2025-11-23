El cantautor Donald Glover dice que sufrió un derrame cerebral el año pasado

Donald Glover se presenta durante los Premios BET el domingo 30 de junio de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. . Foto: AP/Chris Pizzello

(AP).- Donald Glover se sincera sobre un reciente problema de salud que lo obligó a cancelar su gira el año pasado. En aquel momento, lo describió como una "dolencia", pero Glover confesó el sábado por la noche, durante una actuación, que un médico le había diagnosticado un derrame cerebral.

Glover, quien actúa bajo el nombre de Childish Gambino, compartió la información en el escenario del festival Camp Flog Gnaw de Tyler, the Creator en Los Ángeles. Sus comentarios fueron ampliamente compartidos en redes sociales.

“Ustedes votaron por un monólogo de '¿Dónde he estado?'”, dijo Glover, de 42 años. “Tuve un dolor de cabeza muy fuerte en Luisiana y aun así hice el programa. No veía bien, así que cuando fuimos a Houston, fui al hospital y el médico me dijo: 'Tuviste un derrame cerebral'”.

Glover dijo que sentía que estaba decepcionando a todos y lamentó no haber ido aún a Irlanda. También reveló que le encontraron un agujero en el corazón y que tuvo que someterse a dos cirugías.

“Dicen que todos tenemos dos vidas y que la segunda vida comienza cuando te das cuenta de que tienes una”, dijo Glover. “Tienen una sola vida, chicos, y para ser sinceros, la vida que he vivido con ustedes ha sido una gran bendición”.