Paul Costelloe, diseñador de moda de la princesa Diana, muere a los 80 años. Foto: AP

(AP).- Paul Costelloe, el diseñador irlandés-estadunidense que vistió a la difunta princesa Diana y se convirtió en un referente de la moda londinense, falleció, según confirmó su compañía. Tenía 80 años.

Además de crear trajes de noche y otros diseños para Diana, Costelloe fundó una casa de moda que ensalzaba los tejidos lujosos y la creatividad. Trabajó en el centro de Londres y en una fábrica familiar en la región de Ancona, en el centro de Italia.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Paul Costelloe tras una breve enfermedad”, declaró su sello discográfico en un comunicado el sábado. “Estuvo rodeado de su esposa y sus siete hijos y falleció en paz en Londres”.

Nacido en Dublín en 1945, Costelloe era hijo de un sastre que confeccionaba impermeables en una fábrica del distrito de Rathmines. Se inició en la industria en la escuela de moda Chambre Syndicale de la Haute Couture de París, pero la historia de la empresa sugiere que aprendió tanto absorbiendo la época de los diseñadores Emanuel Ungaro y Pierre Cardin como en el aula.

Costelloe comenzó su carrera como asistente del diseñador Jacques Esterel y después se mudó a Milán para trabajar para la cadena británica Marks & Spencer cuando esta intentó entrar en el mercado italiano. Aunque su intento fue infructuoso, se quedó en Milán para trabajar en los grandes almacenes de lujo La Rinascente.

Posteriormente Costelloe se mudó a Estados Unidos, donde trabajó como diseñador para la marca Anne Fogarty y luego fundó su propia firma y la casa ofrece ahora una amplia gama de productos, que incluye ropa de mujer, de hombre, bolsos y accesorios.

En 1983, Costelloe fue nombrado diseñador personal de la Princesa Diana, asociación que continuó hasta su muerte en 1997.

La conexión real de Costelloe comenzó cuando una de las damas de compañía de Diana notó sus diseños y organizó una reunión, dijo el diseñador a la emisora ??irlandesa RTE a principios de este año.

“Miré hacia Hyde Park y dije: ‘Dios mío, esto es, Paul, ¡lo lograste!’”, recordó Costelloe.