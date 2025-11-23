“Wicked: Por siempre” debuta a nivel mundial con 226 mdd en taquilla

(AP).- La apuesta de Universal Pictures, "Wicked", en dos partes, sigue desafiando la ley de la gravedad en taquilla. Tan solo un año después de que la primera entrega atrajera a multitudes de espectadores a las salas de cine de todo el país, aún más gente compró entradas el fin de semana de estreno para ver la épica conclusión, "Wicked: Por siempre". Según estimaciones de los estudios publicadas este dia, "Wicked: Por siempre" recaudó 150 millones de dólares en las salas de Norteamérica en sus primeros días en cartelera y 226 millones a nivel mundial.

No solo es el mayor estreno jamás realizado para una adaptación de un musical de Broadway, superando el récord establecido por el lanzamiento de 112 millones de dólares de la primera película, sino que también es el segundo debut más grande del año detrás de los 162 millones de dólares de “Una película de Minecraft”.

"Los resultados son simplemente fantásticos", dijo Jim Orr, director de distribución nacional de Universal. "Algunas películas pueden dar un falso positivo cuando las entradas salen a la venta anticipadamente, pero estos resultados hablan por sí solos".

Universal comenzó a estrenar "Wicked: Por siempre" en cines a principios de esta semana, con preestrenos el lunes (6.1 millones de dólares en 1.050 salas) y el miércoles (6.5 millones de dólares en 2 mil 300 salas). Para el viernes, se proyectaba en 4 mil 115 cines de Norteamérica y había recaudado 68.6 millones de dólares. Las proyecciones en IMAX representaron 15.5 millones de dólares, o el 11%, de su recaudación nacional, un récord para la compañía en noviembre.

Rich Gelfond, director ejecutivo de IMAX, dijo en un comunicado que la fuerte participación de mercado demuestra que "nuestro impulso se traslada a demostraciones y géneros más allá de nuestro núcleo tradicional, incluidas las familias".

Al igual que con la primera película, las mujeres impulsaron el fin de semana de estreno, representando alrededor del 71% de los compradores de entradas según las encuestas de salida de PostTrak. Las críticas fueron algo dispares sobre el capítulo final, pero el público no: un abrumador 83% del público dijo que era una que "sin duda recomendaría" a sus amigos. En cuanto a la afluencia de público, la empresa de seguimiento de taquilla EntTelligence estima que aproximadamente 2 millones más de personas acudieron al primer fin de semana de "Wicked: Por siempre" que al de "Wicked".

Jon M. Chu dirigió las dos películas de "Wicked", protagonizadas por Cynthia Ervio y Ariana Grande. La primera película recaudó más de 758 mil 7 millones de dólares en todo el mundo y recibió 10 nominaciones al Oscar (dos de ellas por vestuario y diseño de producción ). La pregunta es qué tan alto puede llegar "Wicked: Por siempre". En conjunto, la producción de ambas películas costó alrededor de 300 millones de dólares, sin incluir los costos de marketing y promoción.

“La primera película abrió el camino”, dijo Orr. “Se ha convertido en un verdadero acontecimiento cultural y creo que el público seguirá acudiendo en masa a los cines durante bastante tiempo”.

Otras dos películas también se estrenaron en gran escala este fin de semana, pero en puestos más bajos de las listas, tras un grupo de películas que aún no se han estrenado. Searchlight Pictures estrenó su película de Brendan Fraser, "Familia en renta", en 1925 salas, donde recaudó 3,3 millones de dólares. La película de acción finlandesa "Sisu: Road to Revenge", un estreno de Sony, también se proyectó en 2 mil 222 salas. Recaudó aproximadamente 2.6 millones de dólares.

El segundo puesto lo ocupó "Los Ilusionistas 3" con 9.1 millones de dólares en su segundo fin de semana, seguida de " Depredador: tierras salvajes" con 6.3 millones de dólares en su tercer fin de semana. “El sobreviviente” quedó en cuarto lugar con 5,8 millones de dólares, un 65 % menos que en su estreno del fin de semana anterior .

Aunque este fin de semana la taquilla fue más bien un escenario de "el ganador se lo lleva todo", el éxito de "Wicked: Por siempre" es de vital importancia para la industria de la exhibición en su conjunto, al entrar en las últimas semanas del año.

"Esto prepara el terreno para una recta final del año muy sólida", dijo Paul Dergarabedian, director de tendencias de mercado de Comscore.

Tras la lenta temporada de otoño, los éxitos de taquilla de Acción de Gracias no podían esperar más. A principios de la próxima semana, "Zootopia 2" se estrena y también se espera que atraiga grandes multitudes a los cines durante las vacaciones.

El Día de Acción de Gracias suele ser uno de los días de mayor afluencia de público cinematográfico del año, afirmó Dergarabedian, y tanto "Wicked 2" como "Zootopia 2" se beneficiarán. El año pasado, "Wicked", "Moana 2" y "Gladiador II" contribuyeron a un récord de cinco días de taquilla .

La taquilla nacional actual ronda los 7 mil 500 millones de dólares, según Comscore. Antes de la pandemia, la recaudación anual solía alcanzar los 11 mil millones de dólares, pero la meta pospandemia se ha reducido a 9 mil millones. La gran pregunta ahora es si títulos como "Wicked: For Good", "Zootopia 2" y "Avatar: Fire and Ash" podrán impulsar la industria por encima de ese umbral.