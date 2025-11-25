Fátima Bosch, Miss Universo 2025, denuncia amenazas de muerte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tabasqueña Fátima Bosch alzó la voz este lunes para denunciar una avalancha de violencia digital en su contra, justo en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

A través de una serie de historias y un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, compartió decenas de capturas de mensajes recibidos desde su victoria: insultos misóginos, acusaciones de fraude (“tu papá compró la corona”, “ganaste por influyentitis”), burlas a su físico y origen, amenazas de muerte contra ella y su familia, e incluso deseos explícitos de que “muera mañana” o “el universo la odie”.

Los ataques se intensificaron tras la renuncia de la jueza Andrea Meza Harfouch, quien abandonó el panel de selección alegando “nexos irregulares” entre la ganadora y algunos organizadores del certamen nacional.

Aunque la Organización Miss Universo México desmintió cualquier anomalía y ratificó la victoria de Bosch, la controversia alimentó campañas de desinformación y desprestigio en redes sociales, especialmente en TikTok, X y grupos de Facebook.

“No hablo hoy para defender mi título, hablo como mujer. Como millones de mujeres que sufren violencia que no deja moretones visibles, pero que sí destruye la salud mental”, escribió Bosch, quien enfatizó que su propósito no es victimizarse, sino visibilizar una problemática que afecta a mujeres de todo el mundo.

“La violencia hacia las mujeres también se escribe en mayúsculas, con signos de exclamación y desde cuentas anónimas. Ningún ataque me hará arrodillarme, ningún insulto apagará mi propósito”, sentenció.