Limp Bizkit cerca de tocar suelo mexicano con su “Gringo Papi Tour 2025”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más que un momento, Limp Bizkit marcó a generaciones con su rap y nu metal. La banda oriunda de Jacksonville regresa a México con una presentación que ya se prevé especial, pues viene con su “Loserville” este 29 de noviembre en la Explanada del Estadio Azteca.

¿Quién de los millenial no recuerda temas como Nookie, Break Stuff, Rollin’, My Generation y My Way? temas de los dosmil que se escuchaban en tiempos de Napster, los primeros iPods, y se gozaba en lo visual en los años en que MTV reinaba en la televisión.

Con ese recuento que ha llegado a una nueva generación, la banda regresa a México este sábado 29 como parte de su “Loserville. Gringo Papi Tour 2025”, luego de tocar 16 ciudades en Europa y Reino Unido con esa gira, y tras tres años de ausencia de su última parada en nuestro país.

Las gorras de beisbol hacia atrás, sello del líder de la banda Fred Durst, seguramente serán parte de los presentes en el público. Un Durst con barba blanca y sus 55 años junto a Wes Borland –de quien se espera ver un atuendo diseñado para la ocasión, como ha dejado ver en sus últimos actos–, John Otto y DJ Lethal. Y aunque se había anunciado hace unos meses la presencia de Sam Rivers, el bajista falleció en octubre de este año luego de problemas hepáticos relacionados con una adicción al alcohol.

Su partida fue honrada por la banda como “el hombre de pura magia” y una “auténtica leyenda entre leyendas”, por lo que el acto será también un homenaje al celebre músico:

“Esa noche, cada riff y cada grito del público sonarán en honor al gran legado que Sam ofreció al Nu Metal, porque su energía nunca dejará de existir”.

Quien sustituye a Rivers para esta ocasión es Samuel G. Mpungu, conocido también como ‘MPNG’, un bajista de funk que ha tenido buen recibimiento entre los seguidores de la banda, pues sustituyó previamente al músico en la gira entre 2015 y 2018.

¿Quiénes conformar la Loserville?

Como parte del tour Limp Bizkit no viene en solitario, trae a otras bandas en un empuje a nuevas generaciones y voces como agrupación y en solitario. Artistas cuidadosamente seleccionados para la ocasión:

Yungblud, el ‘nuevo hijo favorito de la Gran Bretaña’, con su más reciente álbum “Idols”, en fusión de hip-hop y punk rock.

311, pioneros del rock-reggae en EU con su “Full Bloom”, último álbum.

Ecca Vandal, compositora y rapera australiana con toques de rock, soul, punk y pop.

Riff Raff, sensación de internet con más de 10 años en la escena rap.

Slay Squad, oriundo del rap metal de California.

El evento que es traído a México por MusicVibe se apuntala como uno de los mejores espectáculos en materia de nu metal, rap, hip hop y punk del año en México, y la mejor parte es que aún hay entradas disponibles para ver a Limp Bizkit y su Loserville con boletos que van desde los mil 290 pesos vía FunTicket.