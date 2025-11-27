Cambia de sede concierto de Limp Bizkit, se mueve al Estadio Fray Nano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El concierto de Limp Bizkit este 29 de noviembre cambió de sede de último momento, de la Explanada del Estadio Azteca al Estadio Fray Nano en esta misma ciudad, según confirmó la promotora Music Vibe.

Lo anterior en el marco de la gira “Looserville. Gringo Papi Tour” en la que Limp Bizkit promete, no solo dar un repaso por sus éxitos dosmileros como ‘masters’ del rap en fusión con el nu metal, sino respaldar la presencia de otras jóvenes bandas y artistas de géneros afines.

Tras confirmarse el cambio al Fray Nano con capacidad estimada de 5 mil 200 personas, respecto a los 35 mil aproximados en la Explanada del Estadio Azteca –que en redes sociales se especula se debe a bajo boletaje–, la promotora informó que el movimiento en realidad se debe a una solicitud de autoridades de esta ciudad por labores alrededor del Azteca, mismo que tiene trabajos de remodelación en estas fechas rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Se lee en el comunicado de Music Vibe:

“Queremos informarles que, tras una mesa de trabajo con las autoridades correspondientes, hemos sido exhortados a realizar un ajuste de sede debido a las condiciones actuales en los exteriores del recinto original, las cuales podrían afectar la movilidad, operacional y experiencia de los asistentes al evento ‘Limp Bizkit Gringo Papi Tour 2025’”.

Afirmaron que cuentan con permisos, licencias y autorizaciones requeridas, y que el movimiento surgió para garantizar una experiencia segura y accesible al público:

"Por esta razón, y en coordinación co las autoridades correspondientes, el evento será trasladado al Estadio Fray Nano, ubicado a un costado de las estaciones Metro Mixiuhca y Velódromo. Este recinto ofrece un ubicación accesible, diversas rutas de llegadas y conexión directa con transporte público, lo que permitirá un ingreso más fluido y sin contratiempos”.

Respecto a la dinámica del boletaje se informó que los boletos ya adquiridos son válidos, respetando las zonas y secciones anunciadas, y que la fecha (29 de noviembre) y horario original (15 horas) no tiene modificación, ademas de incluir un mapa con la asignación de boletaje según zonas.

El cambio llega luego de un mensaje en redes sociales que alertó a los fans la tarde de este jueves 27, en este se solicitaba personal de trabajo para el Estadio Fray Nano apuntando como imagen el cartel de “Looserville. Gringo Papi Tour” de Limp Bizkit, lo que suscitó sospechas.

“Looserville. Gringo Papi Tour” de Limp Bizkit llega con un miembro menos de la banda original a México tras la partida reciente del bajista Sam Rivers, quien fue sustituido por Samuel G. Mpungu, conocido también como ‘MPNG’, quien remplazó previamente a Rivers en la gira entre 2015 y 2018 con buen recibimiento entre los seguidores de la banda.

A la par del quinteto liderado por Fred Durst junto a Wes Borland, John Otto, DJ Lethal, y MPNG, la presentación tendrá a los artistas Yungblud, 311, Ecca Vandal, Riff Raff y Slay Squad en momentos en solitario – todos con repertorio de sus más recientes proyectos–, considerados prodigios en la escena rap, hip hop, metal, punk rock y rock de los últimos 15 años.

Tras conocerse el cambio de sede en las redes de Music Vibe en Instagram los comentarios son en su mayoría positivas, reconociendo que ahora podrán ver más cerca a la banda estadunidense debido a que el Fray Nano es más pequeño, aunque otros advierten que les quedará más lejos en materia de movilidad; en otros casos con dudas respecto a si en este recinto se aceptarán cinturones y power banks (baterías para carga de celulares).

Por lo pronto el anuncio de Music Vibe es claro: El concierto de Limp Bizkit se movió este sábado 29 de noviembre de la Explanada del Estadio Azteca al Fray Nano, el boletaje continúa vía FunTicket.