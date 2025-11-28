Cecilia Suárez se dejó habitar por Liliana: Cristina Rivera Garza sobre adaptación de su novela. Foto: Instagram de Cristina Rivera Garza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la primera función del monólogo en España “El invencible verano de Liliana”, título homónimo de la novela y Premio Pulitzer de Cristina Rivera Garza, la autora elogió a la actriz Cecilia Suárez afirmando que “el poder y la delicadeza con que se deja habitar por Liliana es de otro mundo”. La crítica española se dividió en torno a la puesta, “tiene todo para emocionar… y sin embargo no remueve”.

La obra adaptada por Amaranta Osorio, dirigida por Juan Carlos Fisher, con Suárez en la actuación, y un diverso equipo de producción a cargo de Late Producciones, se estrenó en el Teatro CondeDuque como parte del 43º Festival de Otoño en Madrid, España.

Se trata de una de cinco funciones (25 al 29 de noviembre), en una temporada muy corta que al cierre de esta nota ya tenía todos los asientos vendidos según se consultó en la web de dicho festival.

“El Invencible verano de Liliana” de Rivera Garza ha recibido los premios José Donoso, Nuevo León, Alfonso Reyes, Xavier Villaurrutia, Rodolfo Walsh y Mazatlán de Literatura en México, además del Premio Pulitzer en la categoría de Memorias y Autobiografía 2024, que como parte de este último –este martes 25– también se lanzó con traducción al inglés (a cargo de Robin Myers y Sarah Booker) bajo el título “Death takes me”.

La obra que tiene como fondo la reconstrucción del pasado íntimo y público de Liliana Rivera Garza (hermana de la autora, y quien fuera asesinada a manos de un ex novio) propone revelar las palabras, dudas, anotaciones y pensamientos de una joven con toda la vida por delante.

Se lee sobre la obra:

“Asistimos a la reconstrucción de los hechos que precedieron al crimen de la que entonces era una joven universitaria, y cuya historia refleja un sistema atravesado por la violencia que ha silenciado a miles de mujeres.

“Con sensibilidad y firmeza, la puesta en escena de ‘El invencible verano de Liliana’ invita a recordar, a conmoverse y a no mirar hacia otro lado”.

En su cuenta Instagram, Cristina Rivera Garza elogió a Cecilia Suárez, al tiempo de recordar lo que logró en escena con su obra:

“Cecilia Suárez es una diosa. El poder y la delicadeza con que se deja habitar por Liliana es otro mundo. Gracias a todo el equipo –productores, directores, amigos. Gracias a los que participaron de este milagro hoy”, y al término del mismo los #NiUnaMás, #LasQueremosAtodas, #LilianaRiveraGarzaPresente!

También compartió las publicaciones de Late Producciones que describen cómo en la piel de Suárez, “el escenario se convirtió en un cuaderno abierto…”.

Tras el esperado estreno, y esperada crítica positiva también hubo algunas “indignaciones” como el caso del portal ‘El confidencial’ que señaló:

“Es una obra muy dolorosa, cruda en ocasiones…, pero le falta algo. Tiene todo para emocionar, para rebelarse, para indignarse… y, sin embargo, no remueve. Se queda en un territorio plano. A veces pasa: las novelas no siempre calan bien en las tablas”.

A pesar de lo anterior los comentarios hacia Rivera Garza en sus publicaciones en Instagram y Late Producciones son favorables, algunas de ellas solicitando saber cuándo llegará a México.

Importante mencionar que la obra se estrenó en el 25º?Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y que un día antes la misma Rivera Garza coordinó –a la distancia– un acto de poesía sonoro titulado “No. Nunca Más” en El Colegio Nacional, de donde es miembro, y en donde dijo en video: