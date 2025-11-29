“México es pura psicodelia”: Empire of the Sun, el dúo electrónico estelar del SimiFest

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com) .- Luke Steele de Empire of the Sun encendió los ánimos previo al SimiFest 2025. El líder del dúo australiano, uno de los más representativos de la escena de electrónica y pop psicodélico, será el estelar del encuentro de este sábado 29, y en conferencia previa reveló sorpresas del espectáculo y adelantó destellos de “Chrysalis”, el festival de tres días que traerá para 2026.

La colonia Roma fue sede del acercamiento con Stelee, quien llegó al salón ataviado en atuendo negro, con un poncho con motivos de diseño nacional que presumió al medio centenar de prensa, entre diarios, revistas en línea, blogs y creadores de contenido.

En el estrado, Steele estuvo acompañado de Víctor González, CEO de Farmacias Similares, y Susana Medina (locutora de Ibero 90.9 FM) como moderadora.

Una botarga del Dr. Simi con el músico australiano Luke Steele, el CEO de farmacias similares, Víctor González, y a Susana Medina, locutora de Ibero 90.9. Foto: Carlos Enciso.

Relajado y de buen humor, el artista y también productor relató que su viaje a México le tomó tres días –entre cambios de avión y estadías–, pero afirmó “todo valió la pena porque es un gusto estar aquí, un país en donde me reciben con mucha energía siempre, muy cálido y con muchos seguidores, me sorprende un poco saber cuántos fans tenemos en México”.

Y no es para menos si se toma en cuenta que Empire of the Sun tuvo dos llenos totales en sus últimas dos presentaciones en el país, el pasado 4 y 5 de abril en el Palacio de los Deportes.

De hecho, en la ronda de diálogo entre la moderadora y el músico, éste dijo que siente y entiende la energía de los mexicanos:

“Siento una gran conexión con ustedes, cuando he estado aquí me han hecho saber que mis canciones no son solo ‘canciones’ sino un movimiento de espíritu que es justo la esencia de Empire of the Sun, el público mexicano lo entiende perfecto, somos muy similares en ese sentido. Cada vez que regreso siento esa energía y una re-semblanza con Australia, diría que México es como una ‘Australia psicodélica’”.

El músico dijo que habrían algunas “sorpresas” que no quiere arruinar para los que asistan al Simi Fest este sábado 29 de noviembre, y que, aunque verán algo muy similar a lo que sucedió en abril, con temas ya clásicos como “Alive”, “Changes”, “We are te people”, ‘Walking on a dream” junto a otras de su último álbum “Ask that god”, además, tendrán otros temas que darán giros interesantes a la presentación.

Muñecos del Dr. Simi ataviados como los integrantes de Empire of the Sun. Foto: Carlos Enciso.

Respecto a “Chrysalis”, el proyecto-festival que ya está promoviendo Empire of the Sun para el 14, 15 y 16 de mayo de 2026 en Los Cabos, Baja California, comentó que tiene como eje conectar “música y espíritu” siguiendo la línea de energía y positividad que promueve el dúo, el festival será como una extensión de la banda, en el que no solo habrá música electrónica sino espacios para relajación e interiorismo personal, con áreas de meditación y otras técnicas asociadas.

A pregunta expresa de Proceso, Steele reveló que contarán con 25 actos musicales en “Chrysalis”, diversos escenarios y carpas en sintonía con la programación musical y, aunque no quiso revelar todavía banda o artista del cartel, comentó que aún están curando personalmente la programación que incluirá artistas nacionales e internacionales.

En su turno, Víctor González respondió a este medio que SimiFest 2025 (que este año donará parte del boletaje a una causa ambiental) está buscando posicionarse como un encuentro musical diverso, y en su segunda edición —este 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez— seguir sobre el camino de consolidación, sin descartar otras ediciones con variantes de géneros musicales e incluso llegar a otros estados de la república.

El cartel del SimiFest estima unas 10 horas de música y tendrá como apertura a Matías Gruener y Dany Dstance, seguidos de Caloncho, Maribou State, Rhye, Roosevelt, Darius, y los estelares Leon Bridges y Empire of the Sun.