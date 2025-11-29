PEN Internacional lanza su primera antología de literatura originaria: “Lenguas vivas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el título “Lenguas vivas”, el PEN Internacional presenta su compendio sobre 26 lenguas originarias de cinco países: Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala y México. El libro verá la luz este martes 2 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en el Pabellón de Barcelona, invitado de honor de este año, cuya organización presentará también una traducción al catalán.

“Lenguas vivas”, editado con el apoyo de Hawthornden Foundation, condensa en 170 páginas un recordatorio de la literatura indígena contemporánea coordinado por el escritor, traductor y promotor cultural Miguel Ángel Oxlaj, a partir de un proyecto que inició en 2023 que brinda una visión del pensamiento crítico, evocación y visión de distintas voces desde su esencia: la palabra.

Dividido en cinco países, presenta de un lado de la página los versos originales y en la hoja contraria la traducción al español, con temas tan variados como el amor a la tierra, la naturaleza, las vivencias personales y la crítica social.

El libro de corto tiraje se distribuirá gratuitamente durante la FIL Guadalajara, y en breve estará disponible al público a través de la web de PEN Internacional (www.pen-international.org).

Sin duda, el volumen representa una deuda histórica de esa asociación de escritores (la más grande a nivel mundial) hacia las lenguas originarias y sus portadores, pero el inicio de nuevas posibilidades, pues como comentó Oxlaj a Proceso, entre miembros del PEN despertó el interés para seguir la fórmula en continentes como África y Oceanía.

Se lee sobre el volumen en la contraportada:

“En estas páginas se atestigua la resistencia de lenguas que, pese a siglos de opresión y peligro de desaparición, siguen soñando, cantando, sembrando y forjando la identidad de los pueblos originarios.

“Desde los Andes hasta la selva maya, desde el altiplano aimara hasta el corazón mapuche, esta muestra celebra la fuerza y la belleza de las literaturas indígenas. Es un canto colectivo y personal que atraviesa fronteras y siglos de silenciamiento, y que hoy ocupa con dignidad su lugar en el horizonte literario de nuestros tiempos.”

A decir de Oxjal, la labor de edición no fue tan complicada como la recolección de los versos y narraciones, el primer punto de partida fue con los Centros PEN de los países incluidos, relató que en caso de Guatemala, México y Bolivia esa labor no fue tan complicada, pero en el caso del PEN Chile y PEN Argentina muchas de las obras recogidas tomaron tiempo, ya sea por la distancia física o la tecnología para obtener los escritos, de ahí que esa labor dejó un proyecto a futuro en esos países.

El editor también adelantó que la organización de Barcelona como invitado de honor de este año en la FIL Guadalajara quedó tan fascinada con la propuesta, que presentarán –a la par del libro– una traducción al catalán. Ambos libros se repartirán gratuitamente a los presentes.

Y sobre la posibilidad de un segundo tomo, Oxjal no descartó la idea, por el contrario, dijo que esa labor sería necesaria como una continuación natural que espera suceda en un futuro no solo para ampliar las lenguas de los cinco países del libro (en México por ejemplo, se tienen registro de 68 lenguas), sino a toda Latinoamérica.

“Lenguas vivas” presenta en el caso de México a la región sur de Chiapas con cuatro variantes del maya: Maya tseltal (Adriana López), Maya ch’ol (Canario de la Cruz), Maya tostsil (Manuel Bolom Pale), Maya tojol ab’al (Juana Angélica Gómez Gómez y Ore tzame (Lyz Sáenz).

De Bolivia se lee el Maropa (LEo Yván Arteaga Roca), Guaraní (Isapi Rúa), Sirionó (Willan Cuellar Arce), Quechua (Santusa Calizaya) y Aymara (Nicolás Nilton Ramos Mamani).

Por Argentina está el Wichí (Lecko Zamora), Millcayac (Liliana Claudia Herrera Salinas), Aymara (Marcelo Quispe), Mapuzugun (Carina Carriqueo), Gunun a kuna (Daniel Huircapan), y Quechua (David Chulque).

En el caso de Guatemala se encuentra el Maya popti’ (Humberto Jiménez Camposeco), Maya kaqchikel (Calixta Gabriel Xiquin y Noé Teodoro Roquel Yool), Maya q’ueqchi (Manuel Bolon Yaxcal), Maya nam (Cecilia Cabrera López).

Y de Chile el Selk’nam (Keyuk Yantén), Mapuzugun (María INés Huenuñir Antihuala), Rapa nui (Mata-Uiroa Manuel Atan, Mapuzugun (Adela Blanco) y Quechua (Miguel Urrelo Valdivia).

“Lenguas vivas” tendrá su presentación este martes 2 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), a las 16 horas, en el Salón 1 (Planta Baja) del ‘Pabellón de Barcelona’, esto en la Expo Guadalajara, situada en Mariano Otero 1499, en Verde Valle, Guadalajara, Jalisco.