Tom Stoppard, dramaturgo que ganó un Oscar por 'Shakespeare enamorado', muere a los 88 años

En esta foto de archivo del 4 de septiembre de 2012, el dramaturgo británico Tom Stoppard posa a su llegada al estreno mundial de "Anna Karenina" en Londres.. Foto: AP/Sang Tan

LONDRES (AP).- El dramaturgo británico Tom Stoppard, un dramaturgo lúdico y perspicaz que ganó un Premio de la Academia por el guion de "Shakespeare In Love" de 1998, falleció. Tenía 88 años.

En una declaración en este día, United Agents dijo que Stoppard, nacido en la República Checa y a menudo aclamado como el mejor dramaturgo británico de su generación, murió "en paz" en su casa de Dorset, en el suroeste de Inglaterra, rodeado de su familia.

“Será recordado por sus obras, por su brillantez y humanidad, y por su ingenio, su irreverencia, su generosidad de espíritu y su profundo amor por el inglés”, dijeron. “Fue un honor trabajar con Tom y conocerlo”.

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, estuvo entre quienes rindieron homenaje y llamó a Stoppard "un gigante del teatro inglés, muy intelectual y muy divertido en todas sus obras y guiones".

“Poseía un ingenio deslumbrante y amaba la música clásica y popular por igual, algo que a menudo aparecía en su vasta obra”, dijo Jagger, quien produjo la película de 2001 “Enigma”, con guion de Stoppard. “Era divertido y discretamente sardónico. Un amigo y compañero, y siempre lo extrañaré”.

El rey Carlos III dijo que Stoppard era “un querido amigo que llevaba su genio a la ligera”.

Los teatros del West End de Londres apagarán sus luces durante dos minutos el martes en homenaje.

Obras de teatro que estimulan el cerebro

A lo largo de seis décadas de carrera, las estimulantes obras de Stoppard para teatro, radio y cine abarcaron desde Shakespeare y la ciencia hasta la filosofía y las tragedias históricas del siglo XX.

Cinco de ellas ganaron premios Tony a la mejor obra: “Rosencrantz y Guildenstern están muertos” en 1968; “Travesties” en 1976; “The Real Thing” en 1984; “The Coast of Utopia” en 2007; y “Leopoldstadt” en 2023.

La biógrafa de Stoppard, Hermione Lee, dijo que el secreto de sus obras era su «mezcla de lenguaje, conocimiento y sentimiento… Son esas tres cosas en sintonía las que lo hacen tan extraordinario».

El escritor nació como Tomás Sträussler en 1937, en el seno de una familia judía de Zlín, en lo que entonces era Checoslovaquia, hoy República Checa. Su padre era médico de la empresa de calzado Bata, y cuando la Alemania nazi invadió el país en 1939, la familia huyó a Singapur, donde Bata tenía una fábrica.

A finales de 1941, mientras las fuerzas japonesas se acercaban a la ciudad-estado, Tomás, su hermano y su madre huyeron de nuevo, esta vez a la India. Su padre se quedó y murió más tarde cuando su barco fue atacado cuando intentaba salir de Singapur.

En 1946, su madre se casó con un oficial inglés, Kenneth Stoppard, y la familia se mudó a la descuidada Gran Bretaña de la posguerra. Tom, de 8 años, «se vistió de inglés como un abrigo», diría más tarde, y creció hasta convertirse en un inglés por excelencia, amante del críquet y de Shakespeare.

No fue a la universidad, pero comenzó su carrera, a los 17 años, como periodista en periódicos de Bristol, en el suroeste de Inglaterra, y luego como crítico de teatro para la revista Scene de Londres.

Tragedia y humor

Escribió obras para radio y televisión, incluyendo "Un paseo sobre las aguas", televisada en 1963, y dio el salto al escenario con "Rosencrantz y Guildenstern han muerto", que reimaginaba "Hamlet" de Shakespeare desde la perspectiva de dos personajes secundarios desventurados. Una mezcla de tragedia y humor absurdo, se estrenó en el Festival Fringe de Edimburgo en 1966 y se representó en el Teatro Nacional de Gran Bretaña, entonces dirigido por Laurence Olivier, antes de trasladarse a Broadway.

Siguió una serie de obras exuberantes e innovadoras, entre ellas la meta-novela policíaca “The Real Inspector Hound” (estrenada por primera vez en 1968); “Jumpers” (1972), una mezcla de gimnasia física y filosófica, y “Travesties” (1974), que situaba a intelectuales como James Joyce y Vladimir Lenin en un enfrentamiento en Zúrich durante la Primera Guerra Mundial.

El drama musical “Every Good Boy Deserves Favor” (1977) fue una colaboración con el compositor Andre Previn sobre un disidente soviético confinado en una institución mental, parte de la larga participación de Stoppard con grupos que abogaban por los derechos humanos en la Unión Soviética y Europa del Este.

A menudo jugaba con el tiempo y la estructura. "The Real Thing" (1982) fue una conmovedora comedia romántica sobre el amor y el engaño, con obras dentro de otras obras, mientras que "Arcadia" (1993) se movía entre la era moderna y principios del siglo XIX, donde los personajes de una casa de campo inglesa debatían sobre poesía, jardinería y la teoría del caos mientras el destino los dominaba.

“La invención del amor” (1997) exploró la literatura clásica y los misterios del corazón humano a través de la vida del poeta inglés AE Housman.

Stoppard comenzó el siglo XXI con “La costa de la utopía” (2002), una trilogía épica sobre intelectuales rusos prerrevolucionarios, y se basó en su propia experiencia para “Rock 'n' Roll” (2006), que contrastaba los destinos de la contracultura de los años 1960 en Gran Bretaña y en la Checoslovaquia comunista.

“El problema difícil” (2015) exploró los misterios de la conciencia a través de las lentes de la ciencia y la religión.

Defensor de la libertad de expresión

Stoppard fue un firme defensor de la libertad de expresión y colaboró ??con organizaciones como PEN e Index on Censorship. Afirmó no tener opiniones políticas firmes, y en 1968 escribió: «Ardo sin causa. No puedo decir que escriba con ningún objetivo social. Uno escribe porque ama escribir, en realidad».

Algunos críticos consideraron que sus obras eran más ingeniosas que emotivas. Pero el biógrafo Lee afirmó que sus «obras muy divertidas e ingeniosas» contenían una «sensación de dolor latente».

“La gente que aparece en sus obras… la historia los ataca”, dijo Lee en un evento de la Biblioteca Británica en 2021. “Aparecen, no saben por qué están allí, no saben si podrán regresar a casa”.

Esto fue especialmente cierto en su obra tardía "Leopoldstadt", que se inspiró en la historia de su propia familia para narrar la historia de una familia judía vienesa durante la primera mitad del siglo XX. Stoppard afirmó que comenzó a reflexionar sobre su vínculo personal con el Holocausto bastante tarde en su vida, y que solo descubrió, tras la muerte de su madre en 1996, que muchos miembros de su familia, incluidos sus cuatro abuelos, habían muerto en campos de concentración.

“Sería engañoso verme como alguien que, con inocencia y despreocupación, a los 40 y pico, pensó: '¡Dios mío! No tenía ni idea de que pertenecía a una familia judía'”, declaró a The New Yorker en 2022. “Claro que lo sabía, pero no sabía quiénes eran. Y no sentía la necesidad de averiguarlo para vivir mi propia vida. Pero eso no era del todo cierto”.

“Leopoldstadt” se estrenó en Londres a principios de 2020 con excelentes críticas; semanas después, todos los teatros cerraron debido a la pandemia de COVID-19. Finalmente se estrenó en Broadway a finales de 2022 y ganó cuatro premios Tony.

De una prolífica producción, Stoppard también escribió numerosas obras de radio, una novela, series de televisión como "Parade's End" (2013) y numerosos guiones cinematográficos. Entre ellos se incluyen la comedia distópica de Terry Gilliam "Brazil" (1985), el drama bélico dirigido por Steven Spielberg "Empire of the Sun" (1987), la comedia romántica isabelina "Shakespeare in Love" (1998) —por la que compartió con Marc Norman el Óscar al mejor guion adaptado—, el thriller de descifrado de códigos "Enigma" y la épica rusa "Anna Karenina" (2012).

También escribió y dirigió una adaptación cinematográfica de 1990 de “Rosencrantz y Guildenstern están muertos” y tradujo numerosas obras al inglés, incluidas obras del escritor checo disidente Václav Havel, quien se convirtió en el primer presidente poscomunista del país.

Stoppard también tuvo una actividad paralela como guionista de Hollywood, aportando brillo a los diálogos de películas como “Indiana Jones y la última cruzada” y la película de Star Wars “La venganza de los Sith”.

Fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 1997 por sus servicios a la literatura.

Se casó tres veces: con José Ingle, Miriam Stern —mejor conocida como la periodista de salud Dra. Miriam Stoppard— y la productora de televisión Sabrina Guinness. Los dos primeros matrimonios terminaron en divorcio. Le sobreviven cuatro hijos, entre ellos el actor Ed Stoppard, y varios nietos.