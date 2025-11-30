Música, botargas y peluches: así fue la segunda edición de Simifest 2025

Leon Bridges con música al estilo soul y blues deleitó a toda la audiencia en el Simifest. Foto: Karen Victoria

El concierto cerró con la banda australiana Empire Of The Sun, una de las más esperadas de la noche. Foto: Cortesía Israel Martínez Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos escenarios, música, botargas y peluches fueron la esencia de la segunda edición del Simifest 2025.

La farmacéutica presentó su versión de encuentro sonoro con sede en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde recibieron a los asistentes con bolsas de regalo y alusiones al muñeco bigotón.

Esta ocasión la cartelera tuvo a artistas concisos: el productor francés Leewis OfMan acompañado de su teclado, cautivó al público con energía, mientras que la cantante chilena RUBIO mostró fuerte presencia escénica y toque experimental.

Fotos: Karen Victoria

El dúo Chicago Drama, con mezclas de R&B, jazz y bossanova hizo bailar al público con pasos de baile al estilo vogue. Mientras en la escena local el rapero sonorense Simpson Ahuevo atrajo a los espectadores con letras fuertes en temas como “Arre”, "Dandy”, “Fotogénica” y “Mextasis”, esta última una de sus más conocidas.

Caloncho con temas más optimistas y relajadas regaló a sus fans un momento más sonoro y de disfrute con “Optimista”, “Fresh” y “Brillo Mío”.

Entre las bandas más esperadas del evento destacaron los alemanes Roosevelt, que al ritmo del synth-pop y juego de luces hicieron bailar a todos sus fans.

Leon Bridges con música al estilo soul y blues deleitó a toda la audiencia, y aunque el festival fue agradable en lo general, a lo largo del día se presentaron diferentes problemas en la organización, desde la acreditación de prensa, desfases de 20 minutos entre cada presentación y problemas de audio.

Esto último se notó en la presentación del grupo Maribou State, que retrasó 30 minutos más el evento.

El concierto cerró con la banda australiana Empire Of The Sun, una de las más esperadas de la noche, y en donde los fans se hicieron notar desde muy temprano con atuendos hechos a medida.

En las primeras filas del escenario principal las constantes fueron vestuarios y caras pintadas de manera muy exótica, al estilo del grupo.

El dúo australiano salió al escenario con el toque de performance que lo caracteriza:

Juego de luces, vestuarios extravagantes y el área del ojo con una franja blanca. Los seguidores jamás dejaron de corear “Music On The Radio”, “We Are the People” y “Walking on a Dream”, en especial estas dos últimas en las que el vocalista Luke Steele bajó del escenario a interactuar con sus fans.

La agrupación terminó con uno de sus más esperados éxitos: "Alive", que cuenta con 127 millones de visualizaciones en Youtube.

Para los que no pudieron verlo en el Simifest, la banda regresará el próximo año como parte de “Chrysalis”, festival de tres días que se realizará en mayo.