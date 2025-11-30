Un cuadro de Peter Paul Rubens que representa la crucifixión se vende por 2.7 mdd. Foto: AP/Michel Euler

VERSALLES, Francia (AP).- Una pintura perdida del maestro barroco Peter Paul Rubens, que estuvo oculta durante más de cuatro siglos, se vendió por 2.3 millones de euros (2.7 millones de dólares) en una subasta este día en Versalles.

El cuadro fue hallado recientemente en una casa particular de París. Representa la crucifixión de Jesucristo.

Formaba parte de una colección francesa y, en un principio, se creyó que provenía de uno de los numerosos talleres de Rubens que existían en aquella época. La obra rara vez se valoraba en más de 10 mil euros (11 mil 500 dólares).

“Inmediatamente tuve una corazonada sobre esta pintura e hice todo lo posible para intentar autenticarla”, declaró el subastador Jean-Pierre Osenat a The Associated Press. “Y finalmente, logramos que el Rubenianum, el comité de Rubens en Amberes, la autenticara”.

Nils Büttner, un experto conocido por sus investigaciones sobre Rubens, explicó antes de la subasta que el maestro a menudo pintaba crucifixiones, pero rara vez representaba “a Cristo crucificado como un cuerpo muerto en la cruz”.

“Así que esta es la única pintura que muestra sangre y agua saliendo de la herida del costado de Cristo, y esto es algo que Rubens solo pintó una vez”.

La casa de subastas Osenat afirmó que la autenticidad y procedencia de la pintura se confirmaron tras un análisis científico. Añadió que el examen microscópico de las capas de pintura reveló no solo pigmentos blancos, negros y rojos en las zonas que representan la carne, sino también pigmentos azules y verdes, cuyo uso es típico en las representaciones de piel humana de Rubens.

El experto en arte Eric Turquin dijo a una sala repleta que la pintura prácticamente había desaparecido a principios del siglo XVII. Se sabe que perteneció al pintor clásico francés del siglo XIX William Bouguereau antes de que pasara de generación en generación.