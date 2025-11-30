“Zootopia 2” arrasa en taquilla mundial con un estreno récord de 556 millones de dólares. Foto: Dsiney vía AP

(AP).- “Zootopia 2” tuvo un estreno espectacular y récord en taquilla. La secuela de Animal City de Walt Disney Company recaudó 96 millones de dólares en América del Norte durante el fin de semana, ganó 156 millones de dólares durante los cinco días que duró el Día de Acción de Gracias y obtuvo una asombrosa cifra de 556 millones de dólares a nivel mundial desde su estreno el miércoles, según estimaciones del estudio el domingo.

Eso lo convirtió en el estreno internacional más alto de la historia para una película animada, el cuarto debut mundial más alto de cualquier tipo y el mejor estreno internacional de 2025.

“Wicked: Por siempre” se mantuvo en el primer plano en su segundo fin de semana para Universal Pictures, recaudando 62.8 millones de dólares adicionales a nivel nacional durante el fin de semana, para un total de 270,4 millones de dólares en Norteamérica. La segunda mitad de la saga “Wicked” ha recaudado 393 millones de dólares a nivel internacional.

El par de secuelas se combinaron para hacer del fin de semana de Acción de Gracias una excepción brillante en un año por lo demás oscuro en los cines.

“Zootopia 2” llega casi una década después de la original, un éxito que superó las expectativas y tuvo un estreno nacional en marzo de 75 millones de dólares.

Al igual que la primera, presenta al dúo formado por la conejita policía Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y el estafador de poca monta Nick Wilde (Jason Bateman).