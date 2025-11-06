The Killers, Guns N' Roses y Tyler, The Creator encabezan el Tecate Pa´l Norte 2026

Tecate Pa´l Norte 2026
The Killers, Guns N' Roses y Tyler, The Creator encabezan el Tecate Pa´l Norte 2026El evento norteño se ha posicionado como uno de los más importantes en México por sus sorpresivos carteles y grandes experiencias.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El festival Tecate Pal’ Norte llega a su 14º edición este 27, 28 y 29 de marzo de 2026, con estelares como The Killers; Guns N' Roses; Tyler, The Creator; Interpol y Zoé, en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.
El evento norteño se ha posicionado como uno de los más importantes en México por sus sorpresivos carteles y grandes experiencias. Esta vez no fue la excepción, al anunciar artistas y bandas de renombre mundial.
Tan solo en 2025, Tecate Pal’ Norte reunió a más de 300 mil personas a lo largo de los tres días, con la presencia de cantantes como Olivia Rodrigo. Se estima que la edición 2026 sea la más grande hasta la fecha, dado que el número de asistentes aumenta año con año.
Como ha sucedido en cada festival, se presentarán diferentes artistas por día, que entusiasmarán al público durante todo el fin de semana.
Las estrellas principales para el viernes 27 de marzo serán:
- Tyler, The Creator
- Interpol
- Deftones
- Morat
- Myke Towers
- Molotov
- Siddhartha
- Maldita Vecindad
- 31 Minutos
- DLD
- Camilo Séptimo
- Charles Ans
- Duncan Dhu
- Simpson Ahuevo
Sábado 28 de marzo:
- Guns N’ Roses
- Los Fabulosos Cadillacs
- Kygo
- Grupo Frontera
- Simple Plan
- Enjambre
- Esteman & Daniela Spalla
- El Bogueto
- Camilo Séptimo
Domingo 29 de marzo:
- The Killers
- Zoé
- Rusowsky
- Gryffin
- Halsey
- Panteón Rococó
- Los Claxons
- Elefante
- Reyno
- Aitana
Sobre la venta los boletos
La preventa Citibanamex del Tecate Pa´l Norte 2026 será a través de Ticketmaster, el 11 de noviembre a las 14:00 horas. Una vez que termine la preventa, comenzará la venta general en la misma página web.
Las entradas tendrán un costo diferente dependiendo de la sección y beneficios de cada paquete. Aunque aún no se publican los precios oficiales, se estima que sean similares a los de la edición 2025:
• General: $4,670
Incluye: acceso al festival y a escenarios; más de 50 opciones gastronómicas; zona de hidratación gratuita; callejón del postre; renta de lockers; cajeros automáticos; asistencia médica; baños en zona General.
• General +: $5, 815
Incluye: acceso general con beneficios adicionales y comodidades mejoradas, como baños exclusivos.
• Ascendente: $7, 435
Incluye: experiencia premium con acceso a zonas exclusivas y beneficios, como área de mesas comunes; barra de bebidas exclusivas; zonas de descanso y circuito cerrado a escenario principal.
• VIP: $9, 800
Incluye: experiencia exclusiva con todos los servicios y beneficios premium, como acceso a las diferentes zonas VIP; pit lateral con vista a escenarios principales; guardarropa y servicio de conserjería.
Para mayores informes sobre el LineUp, entradas, cartelera, etcétera, se recomienda consultar la página oficial del festival en: https://www.tecatepalnorte.com/