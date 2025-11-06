The Killers, Guns N' Roses y Tyler, The Creator encabezan el Tecate Pa´l Norte 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El festival Tecate Pal’ Norte llega a su 14º edición este 27, 28 y 29 de marzo de 2026, con estelares como The Killers; Guns N' Roses; Tyler, The Creator; Interpol y Zoé, en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

El evento norteño se ha posicionado como uno de los más importantes en México por sus sorpresivos carteles y grandes experiencias. Esta vez no fue la excepción, al anunciar artistas y bandas de renombre mundial.

Tan solo en 2025, Tecate Pal’ Norte reunió a más de 300 mil personas a lo largo de los tres días, con la presencia de cantantes como Olivia Rodrigo. Se estima que la edición 2026 sea la más grande hasta la fecha, dado que el número de asistentes aumenta año con año.

Como ha sucedido en cada festival, se presentarán diferentes artistas por día, que entusiasmarán al público durante todo el fin de semana.

Las estrellas principales para el viernes 27 de marzo serán:

Tyler, The Creator

Interpol

Deftones

Morat

Myke Towers

Molotov

Siddhartha

Maldita Vecindad

31 Minutos

DLD

Camilo Séptimo

Charles Ans

Duncan Dhu

Simpson Ahuevo

Sábado 28 de marzo:

Guns N’ Roses

Los Fabulosos Cadillacs

Kygo

Grupo Frontera

Simple Plan

Enjambre

Esteman & Daniela Spalla

El Bogueto

Camilo Séptimo



Domingo 29 de marzo:

The Killers

Zoé

Rusowsky

Gryffin

Halsey

Panteón Rococó

Los Claxons

Elefante

Reyno

Aitana

Sobre la venta los boletos

La preventa Citibanamex del Tecate Pa´l Norte 2026 será a través de Ticketmaster, el 11 de noviembre a las 14:00 horas. Una vez que termine la preventa, comenzará la venta general en la misma página web.

Las entradas tendrán un costo diferente dependiendo de la sección y beneficios de cada paquete. Aunque aún no se publican los precios oficiales, se estima que sean similares a los de la edición 2025:

• General: $4,670

Incluye: acceso al festival y a escenarios; más de 50 opciones gastronómicas; zona de hidratación gratuita; callejón del postre; renta de lockers; cajeros automáticos; asistencia médica; baños en zona General.

• General +: $5, 815

Incluye: acceso general con beneficios adicionales y comodidades mejoradas, como baños exclusivos.

• Ascendente: $7, 435

Incluye: experiencia premium con acceso a zonas exclusivas y beneficios, como área de mesas comunes; barra de bebidas exclusivas; zonas de descanso y circuito cerrado a escenario principal.

• VIP: $9, 800

Incluye: experiencia exclusiva con todos los servicios y beneficios premium, como acceso a las diferentes zonas VIP; pit lateral con vista a escenarios principales; guardarropa y servicio de conserjería.

Para mayores informes sobre el LineUp, entradas, cartelera, etcétera, se recomienda consultar la página oficial del festival en: https://www.tecatepalnorte.com/