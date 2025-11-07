Participantes de Miss Universo abandonan un evento del certamen tras insulto a Miss México (Videos)

Participantes de Miss Universo abandonan un evento del certamen tras insulto a Miss México. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el director del certamen en Tailandia insulto públicamente a Miss México, varias participantes abandonaron un evento del concurso como muestra de solidaridad.

El tenso momento ocurrió el pasado 3 de noviembre cuando las concursantes se encontraban en una reunión con el presidente de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

El anfitrión del certamen cuestionó a la concursante mexicana, Fátima Bosch, sobre su falta de contenido promocional respecto a Tailandia, región donde este año se lleva a cabo el certamen.

La participante mexicana respondió tratando de aclarar la situación. Sin embargo, el alto directivo del concurso la interrumpió en diversas ocasiones para humillarla, refiriéndose a ella como “tonta” y “cabeza hueca” por hacerle caso al presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, e incluso pidió al personal de seguridad del evento que la sacaran del lugar.

Al ver que la joven tabasqueña, de 25 años, recibió el apoyo de sus compañeras, quienes gritaron reprobando sus comentarios despectivos, amenazó a las otras participantes con poner en juego su lugar en la competencia.

“Si alguien quiere continuar con el concurso, que se siente. Si se retira, las demás chicas continúan”, exclamó Itsaragrisil.

Tras el enfrentamiento verbal, el cual quedó grabado y, posteriormente, fue difundido en redes sociales, Bosch decidió retirarse de la sala por decisión propia. A su vez, otras concursantes hicieron lo mismo como forma de apoyo a su compañera, una de ellas fue la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig.

En un video que circula en internet se puede observar cómo algunas participantes se encuentran a las afueras donde se estaba llevando a cabo el evento y conforme avanza la grabación, continúan saliendo más del sitio.

????Escándalo en Miss Universo 2025: Fátima Bosch enfrenta a poderoso directivo Nawat Itsaragrisil: “La dignidad está por encima de cualquier corona”. #FatimaBosch seguirá participando en #MissUniverse.- #Tabasco #mexico #videos



Aquí la información ????https://t.co/CxnhrH9txo pic.twitter.com/KRULy6Mlty — Agenda Setting News (@agendasetting_) November 4, 2025

Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, explicó a la prensa que tomó la decisión de retirarse del evento, ya que “esto tiene que ven con los derechos de las mujeres”.

“Respetamos a todos, pero así no se deben manejar las cosas. Insultar a otra concursante demuestra una falta de respecto enorme, y yo jamás haría algo así. Por eso me fui”, añadió.

ANÁLISIS

?? Tomás Flores Rosales

La llaman “tonta”, se inconforma, se va pero regresa, mis universo #FátimaBosch . @xevtfm pic.twitter.com/SHskLaRArP — Tomás Flores R (@TomasFloresR10) November 5, 2025

??El directivo de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, busca apaciguar las críticas en su contra y ofreció una disculpa tras insultar a la representante mexicana Fátima Bosch.



¿Su declaración será suficiente para detener la polémica?https://t.co/yWe0BPuyXL pic.twitter.com/3Xsne9soxU — La-Lista (@LaListanews) November 4, 2025

Organización Miss Universo reprueba insultos de Nawat Itsaragrisil

El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, se pronunció al respecto asegurando que no permitirá que se violen el respeto y la dignidad de las mujeres.

El empresario mexicano recalcó que Nawat, quien después se disculpó públicamente, dejó de lado lo que es ser un anfitrión, ya que “él tiene la responsabilidad de atenderlas, brindar apoyo, ofrecer asistencia y garantizarles una experiencia de vida única, marcada por la cortesía y la empatía”, a todas las participantes, sin importar su país de origen.

“Expreso con total claridad mi profunda indignación por la agresión pública que Nawat dirigió contra Fátima Bosch. La humilló, la insultó y le faltó el respeto de forma evidente. Además, cometió un acto grave al llamar a seguridad con el fin de intimidar a una mujer indefensa, intentando silenciarla y excluirla del evento. Nawat, es momento de poner un alto”, declaró Rocha Cantú.