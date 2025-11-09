Exposición de fotografías inéditas sobre Juan Gabriel: ¿hasta cuándo y dónde se encuentra?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la proyección de "Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes" en el Zócalo de la Ciudad de México, imágenes inéditas del archivo personal de 'El Divo de Juárez' se pueden ver al aire libre en la capital mexicana.

Se trata de una exposición de fotografías que se encuentran desde el pasado 27 de octubre en la estación de metro Bellas Artes, y desde el jueves 30 de octubre sobre avenida Reforma en el Ángel de la Independencia y la Fuente de la Diana Cazadora, hasta el 13 de noviembre.

La muestra fotográfica—al igual que el concierto de este sábado en el Zócalo de la Ciudad de México— forman parte de una estrategia publicitaria por el reciente estreno del documental "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" en Netflix, que desde su estreno la semana pasada se sitúa en el número 1 de más vistos en México en esa plataforma.

El título del documental y la exposición se deben a una frase que el mismo Juan Gabriel en respuesta a las críticas previas para presentarse en el Palacio de Bellas Artes.?

Esa frase "Bellas Artes porque debo, puedo y quiero" se publicó en uno de los diarios de la época, cuando se criticó la llegada de la "música popular" al máximo recinto cultural del país, mismo que tuvo el respaldo desde el ejecutivo federal, pues Cecilia Occelli, esposa del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, influyó para que sucediera el concierto.?

Incluso como se recuerda, y se ve en el documental, la entonces batuta principal de la Orquesta Sinfónica Nacional se negó a dirigirlo, siendo finalmente Enrique Patrón de Rueda quien realizó la dirección.

La exhibición fotográfica recuerda distintos momentos de la vida de Juan Gabriel, tanto en los escenarios como en su vida cotidiana, sobre todo en este último rubro, pues al artista le gustaba grabar momentos de su vida personal, en familia, con sus hijos, amigos y personas de la farándula.?