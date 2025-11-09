Cine mexicano
La película mexicana "Sacrificios" gana el Audience Award en el Austin Film Festival“Sacrificios”, escrito por Mauricio Chernovetzky junto con Alexander Iosjpe, es un thriller de tono oscuro que combina elementos sobrenaturales y psicológicos.
CIUDAD DE MÉXICO (pro).-El largometraje “Sacrificios”, dirigido por Mauricio Chernovetzky, obtuvo el Audience Award 2025 en la sección Dark Matters del Austin Film Festival, reconocimiento que otorga el público a la propuesta más destacada del programa de cine de género.
“Sacrificios”, escrito por Chernovetzky junto con Alexander Iosjpe, es un thriller de tono oscuro que combina elementos sobrenaturales y psicológicos para explorar temas, como la culpa, el luto, los límites de la fe y la relación padre e hijo. Actúan Jorge A. Jiménez, Noé Hernández, Constanza Andrade, Siddhartha Tonalli y Moisés Arizmendi.
Chernovetzky comenta en entrevista que para concretar el largometraje pensó?mucho en la relación padre e hijo, “porque en el cine y en la cultura mexicana es algo que no vemos tanto, se abordan más las relaciones madre e hijo o hija”. Continúa:
“También es un homenaje a mi papá en el sentido de que me puse a pensar ¿qué sería capaz de hacer por sus hijos?, y ahí surgieron otras cosas muy misteriosas. Además, un amigo mío me habló de unas cuevas y se quedaron conmigo. Estaba viviendo en Los Ángeles y decidí regresar a México. ‘Sacrificios’ marca para mí todo un ciclo de mi vida. Ya llevo más de nueve años viviendo en México. Deseaba realizar algo muy puro”.
-¿Cómo fue trabajar con un niño un tema de terror?
-Es una historia con pocos personajes. Me acuerdo que organizamos castings con varios niños y llegaron a recitar sus líneas, lo cual hicieron varios muy bien. Cuando llegó el pequeño Siddhartha Tonalli, con experiencia en televisión, le dijeron que relatara sus líneas, y no quiso, lo cual no me importó porque lo que vi en él era más interesante. No sé portó mal, de hecho aguantó muchísimo, pero igual es un niño con carácter y mucha personalidad.
El programador del Austin Film Festival -recuerda- le llamó por que vio “Sacrificios” y le señaló que lo atrapó el relato:
“Me expresó que es una historia de horror muy única porque está bien contada, y eso les llamó mucho la atención y deseaban que efectuara la premiere en el Austin Film Festival, y acepté. Era la primera vez que íbamos a ver el largometraje en la pantalla grande. El filme posee elementos que pueden incomodar”.