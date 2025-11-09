La película mexicana "Sacrificios" gana el Audience Award en el Austin Film Festival

CIUDAD DE MÉXICO (pro).-El largometraje “Sacrificios”, dirigido por Mauricio Chernovetzky, obtuvo el Audience Award 2025 en la sección Dark Matters del Austin Film Festival, reconocimiento que otorga el público a la propuesta más destacada del programa de cine de género.

“Sacrificios”, escrito por Chernovetzky junto con Alexander Iosjpe, es un thriller de tono oscuro que combina elementos sobrenaturales y psicológicos para explorar temas, como la culpa, el luto, los límites de la fe y la relación padre e hijo. Actúan Jorge A. Jiménez, Noé Hernández, Constanza Andrade, Siddhartha Tonalli y Moisés Arizmendi.

Chernovetzky comenta en entrevista que para concretar el largometraje pensó?mucho en la relación padre e hijo, “porque en el cine y en la cultura mexicana es algo que no vemos tanto, se abordan más las relaciones madre e hijo o hija”. Continúa:

“También es un homenaje a mi papá en el sentido de que me puse a pensar ¿qué sería capaz de hacer por sus hijos?, y ahí surgieron otras cosas muy misteriosas. Además, un amigo mío me habló de unas cuevas y se quedaron conmigo. Estaba viviendo en Los Ángeles y decidí regresar a México. ‘Sacrificios’ marca para mí todo un ciclo de mi vida. Ya llevo más de nueve años viviendo en México. Deseaba realizar algo muy puro”.

-¿Cómo fue trabajar con un niño un tema de terror?

-Es una historia con pocos personajes. Me acuerdo que organizamos castings con varios niños y llegaron a recitar sus líneas, lo cual hicieron varios muy bien. Cuando llegó el pequeño Siddhartha Tonalli, con experiencia en televisión, le dijeron que relatara sus líneas, y no quiso, lo cual no me importó porque lo que vi en él era más interesante. No sé portó mal, de hecho aguantó muchísimo, pero igual es un niño con carácter y mucha personalidad.

El programador del Austin Film Festival -recuerda- le llamó por que vio “Sacrificios” y le señaló que lo atrapó el relato:

“Me expresó que es una historia de horror muy única porque está bien contada, y eso les llamó mucho la atención y deseaban que efectuara la premiere en el Austin Film Festival, y acepté. Era la primera vez que íbamos a ver el largometraje en la pantalla grande. El filme posee elementos que pueden incomodar”.