Soundgarden, Joe Cocker y The White Stripes, entre los inducidos al Salón de la Fama del Rock & Roll

Avril Lavigne y Cyndi Lauper actuaron durante la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll de 2025, el sábado 8 de noviembre.. Foto: AP/Chris Pizzello

LOS ÁNGELES (AP).- El Salón de la Fama del Rock & Roll ha incorporado a su clase de gigantes de la música de 2025. La ceremonia celebrada el sábado en el Teatro Peacock de Los Ángeles fue una mezcla de homenajes, discursos y actuaciones de artistas como Soundgarden, Salt-N-Pepa y Big Boi de Outkast, junto con numerosos invitados musicales de primer nivel.

Los artistas pueden optar al Salón de la Fama 25 años después del lanzamiento de su primer lanzamiento musical.

A continuación una lista a los miembros del Salón de la Fama del Rock de este año, algunas de sus canciones más emblemáticas y quiénes los eligieron.

Outkast

Dúo de rap estadunidense que comenzó en la década de 1990. Canciones clave: “Hey Ya”, “Ms. Jackson” y “Roses”.

Presentado por Donald Glover. La actuación de popurrí incluyó a Big Boi, Janelle Monáe, JID, Doja Cat, Killer Mike y Sleepy Brown.

Bad Company

Banda de rock inglesa formada en la década de 1970. Canciones clave: “Feel Like Makin' Love”, “Can't Get Enough”, “Bad Company”.

Presentado por Mick Fleetwood. El baterista de Bad Company, Simon Kirke, estuvo acompañado por Nancy Wilson de Heart y Joe Perry de Aerosmith en las guitarras y el cantante principal de Black Crowes, Chris Robinson, en la voz.

Cyndi Lauper

Cantante y compositora estadunidense cuya carrera en solitario comenzó a principios de la década de 1980. Canciones clave: “Girls Just Wanna Have Fun”, “Time After Time”, “True Colors”.

Presentada por Chappell Roan, Lauper interpretó un popurrí de sus éxitos, incluyendo duetos con Avril Lavigne, Raye y Salt-N-Pepa.

Soundgarden

Banda de rock estadunidense formada en 1984. Canciones clave: “Black Hole Sun”, “Fell on Black Days” y “Outshined”.

Presentado por Jim Carrey. Los miembros supervivientes de Soundgarden actuaron con Taylor Momsen y Brandi Carlile, quien sustituyó al fallecido vocalista Chris Cornell. La hija de Cornell, Toni, también actuó con Nancy Wilson.

Salt-N-Pepa

Grupo de rap estadunidense formado en la década de 1980. Canciones clave: “Push It”, “Let's Talk About Sex” y “Shoop”.

Presentado por Missy Elliott, el grupo interpretó un popurrí de sus éxitos con una aparición especial de En Vogue.

Chubby Checker

Cantante estadunidense que comenzó a publicar discos en la década de 1950. Canciones clave: “The Twist”, “Limbo Rock”, “Let's Twist Again”.

Ingresó mediante un homenaje en vídeo. Checker aceptó el reconocimiento de forma remota a través de una transmisión de vídeo.

Joe Cocker

Cantante inglesa que comenzó a publicar discos en la década de 1960 y falleció en 2014. Canciones clave: “You Are So Beautiful”, “Up Where We Belong”, “With a Little Help From My Friends”.

Presentado por Bryan Adams. Actuación de popurrí a cargo de Teddy Swims, Tedeschi Trucks Band, junto con Adams, Lauper, Chris Robinson y Nathaniel Rateliff, quienes subieron al escenario para interpretar “With A Little Help from My Friends”.

The White Stripes

Banda de rock estadunidense que comenzó en la década de 1990. Canciones clave: “Seven Nation Army”, “We're Going to Be Friends”, “Doorbell”.

Incluido por Iggy Pop. Actuación homenaje de Olivia Rodrigo, Feist y Twenty One Pilots.

Warren Zevon

Cantautor estadunidense que comenzó a publicar discos en solitario a principios de la década de 1970 y falleció en 2003. Canciones clave: “Lawyers, Guns and Money”, “Werewolves of London”, “Keep Me in Your Heart”.

Presentado por David Letterman. Homenajeado con una actuación de The Killers.

Carole Kaye

Músico de sesión estadounidense que participó en numerosos éxitos desde la década de 1950, principalmente tocando el bajo. Canciones destacadas: «Good Vibrations» de The Beach Boys, «These Boots are Made for Walkin'» de Nancy Sinatra y «The Way We Were» de Barbra Streisand.

Ingresó mediante un homenaje en vídeo.

Thom Bell

Productor musical y compositor estadounidense que comenzó en la década de 1960 y falleció en 2022. Canciones clave: “La-La (Means I Love You)” de The Delfonics, “The Rubberband Man” de The Spinners, “You Make Me Feel Brand New” de The Stylistics.

Ingresó mediante un homenaje en vídeo.

Nicky Hopkins

Músico de sesión inglés que tocó los teclados en docenas de éxitos a partir de la década de 1960 y falleció en 1994. Canciones clave: “Revolution” de los Beatles, “Sympathy for the Devil” de los Rolling Stones, “You Are So Beautiful” de Cocker.

Ingresó mediante un homenaje en vídeo.

Lenny Waronker

Productor y ejecutivo musical estadunidense desde la década de 1970. Canciones clave de artistas que produjo o contrató: “Chuck E's in Love” de Rickie Lee Jones, “Purple Rain” de Prince, “Losing My Religion” de REM.

Ingresó mediante un homenaje en vídeo.