Dua Lipa invita a comer unos tacos en México

Fans y clientes en la apertura de la taquería La Dua de Dua Lipa, un restaurante emergente para sus fans en la Ciudad de México. Foto: AP / Eduardo Verdugo

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La serie de conciertos de Dua Lipa en México viene acompañada de una taquería con todo y salsa picante.

La cantante abrió el lunes La Dua, una taquería temporal en donde los fans registrados pueden comerse unos tacos en honor a la cantante británica pop.

Lipa es afecta a viajar a México y disfrutar de su gastronomía, por lo que no pareció extraño a sus seguidores que, en el marco de los tres conciertos que ofrecerá esta semana en el Estadio GNP Seguros, surgiera esta taquería.

El menú de La Dua incluye un Taco Houdini de chicharrón, un Taco Maria de arrachera y un Taco Radical Optimism de "caramelo" o barbacoa de res con queso. También tiene consomé y Agua Training Season de pepino con limón, cerveza o una margarita de tequila con limón. El menú tiene un costo de 249 pesos (13,6 dólares).

Cada día se esperan cerca de 800 comensales. Gerson Silis hizo su registro el viernes por la tarde para ser uno de los primeros.

"Dua Lipa es mi cantante favorita, entonces tener ese tipo de experiencias es muy bueno para todos nosotros lo que somos fans, me encanta", dijo Silis, quien es un vendedor de 26 años. Silis se preparaba para ir al segundo concierto de Lipa, el martes.

La diseñadora industrial Alejandra Avilés, de 28 años, y su amiga Génesis Aguirre, diseñadora gráfica, de 29, viajaron desde Mazatlán para asistir al concierto del lunes.

Dua Lipa tiene una sección de covers en su gira Radical Optimism que ha incluido a Soda Stereo y Shakira en Argentina y Colombia, respectivamente. Avilés y Aguirre dijeron que les gustaría que cantara algo de las artistas mexicanas Julieta Venegas o de Natalia Lafourcade.

Su taco favorito fue el Maria de arrachera.

Incluida en el menú había una bolsa de regalo con servilletas, un gorro de taquero y un calendario 2026 con una fotografía de Dua Lipa, similar a los calendarios que se pueden ver en las taquerías de México.

Fernanda Reyes, de 23 años, estudiante de administración de empresas, dijo que su taco favorito fue el Radical Optimism. Ella iba a ir al concierto del lunes.

"La amo reina, devoró, o sea ¡guau!", dijo sobre Lipa. "Lo voy a enmarcar, en mi cuarto", agregó mirando su calendario.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 70% de la población mexicana considera a los tacos como su comida favorita y más del 90% los consume al menos una vez por semana. La Ciudad de México tiene más de 10.900 taquerías, según el INEGI. En la aplicación UBER en se hicieron 8 millones de pedidos de tacos en la ciudad en 2024.

El local donde está La Dua es regularmente una taquería llamada Tacos Los Caramelos y buena parte de su personal estaba atendiendo a los fans para el proyecto especial de la cantante.

"Súper bueno, de la mejor calidad", dijo Javier Morales, capitán de meseros de 33 años, quien trabaja en Los Caramelos. "Vienes a disfrutar un rato, la intención es que te sientas cobijada por nosotros, que vengas por tu taco, que puedas vivir como esa experiencia y pues lo comas".