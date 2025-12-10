Entre la polémica de “La casita” y el comercio ambulante, la primera de ocho fechas de Bad Bunny

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre fanáticos que han acampado casi tres días para ver al “Conejo malo”, reventa, y la polémica por el escenario alterno “La casita”, Bad Bunny se presenta esta noche en la primera de ocho fechas en el Estadio GNP Seguros como parte del “Debí Tirar Más Fotos World Tour”.

Después de que una pareja se hiciera viral por esperar desde la madrugada del lunes para estar en líneas frontales para ver a Bad Bunny, la polémica de “La casita” continúa a unas horas de que inicie la primera de ocho presentaciones del puertorriqueño este 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.

Hay que recordar que la empresa que trae la gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour” informó que aún hay posibilidad de reembolso de boletos (luego de presión de usuarios ante la Procuraduría Federal del Consumidor) para quienes no estén de acuerdo con la ubicación de “La casita”, escenario alterno como parte del segundo acto del concierto, debido a la ubicación que tendrá en el GNP Seguros en General B (en la parte trasera de la pista del estadio), en lugar de General A, que está más cerca al escenario.

Según informó la promotora del espectáculo sobre el tema:

“Sabemos que los cambios anunciados en la producción de los shows de la gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’ de Bad Bunny pueden generar dudas, y queremos que sepan que lo más importante para nosotros es que cada fan viva la experiencia que desea junto a su artista favorito”.

Con esa suave “disculpa” se informó de las posibilidades de reembolso –únicamente para esa área– mediante Ticketmaster y sus políticas de compra.

Ser habitante de “La casita” cuesta mucho más (sobre los 12 mil pesos) que el costo de entrada en General A ($4,800 pesos), es ahí hasta donde Bad Bunny se suele transportar en la segunda de tres partes del show, y en donde se espera también la presencia de artistas nacionales y/o influencers en esta área.

A la par de lo anterior el caos en materia de movilidad es perceptible la tarde de este miércoles, pues el tráfico y afluencia de jóvenes con playeras del artista ya es evidente en cercanías del Estadio GNP Seguros, en donde también los vendedores ambulantes se instalaron para hacer ‘vendimia’ con precios promedio en playeras de entre 200 y 250 pesos, gorras en 150 pesos y sudaderas en 500-600 pesos.

Ante la duda de los temas que Bad Bunny interpretará, el setlist esperado de “Debí Tirar Más Fotos World Tour” tendrá los siguientes temas:

Primer acto (escenario principal)

La Mudanza

Callaíta (Salsa Version)

Pitorro de Coco

Weltita

Turista

Baile Inolvidable

NuevaYol







Segundo acto (en "La Casita”)

Veldá

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

La romana

Voy a llevarte pa PR

Me porto bonito

No me conoce (Jhayco cover)

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles (Bad Bunny, Ñengo Flow, Ozuna, Arcángel & Farruko song)

Mónaco

25/8

Café con ron

Canción sorpresa*







Tercer Acto (escenario principal)