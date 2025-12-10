Estas son las 10 mejores películas de 2025, según el The New York Times

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al cierre de un año marcado por tensiones políticas, reacomodos culturales y una preocupación constante por el futuro de la industria cinematográfica, el diario “The New York Times” dio a conocer su lista de las mejores películas de 2025.

Uno de los propósitos de esta selección es dejar en claro que, el negocio de Hollywood no es sinónimo de cine, sino que cada filme debe representar un espacio de reflexión, memoria, conmoción y belleza artística.

Por ello, no solo destaca la calidad y ambición narrativa de las obras, sino también los riesgos estéticos de los directores y su capacidad para abordar dilemas contemporáneos como el racismo y la fragilidad mental.

Este balance anual funciona además como un recordatorio de la necesidad de reconocer este tipo de arte que, entre el avance del streaming, el encarecimiento de entradas y el complicado panorama –financiero tecnológico y cultural– que atraviesa la industria, se aleja cada vez más de las salas de cine.

A continuación, las 10 mejores películas de 2025, según el “The New York Times”:

1.- Pecadores (“Sinners”)

Suspenso, sangre y violencia, son tres factores esenciales de “Sinners”, una propuesta radical del director y guionista Ryan Coogler, que desafía el cine contemporáneo con una mezcla de terror, música blues y drama social.

Michael B. Jordan protagoniza esta cinta sobre dos hermanos que regresan a su ciudad natal tras sobrevivir a la Primera Guerra Mundial. Luego de abrir un bar de mala muerte, descubren que su comunidad rural enfrenta una amenaza vampírica blanca, lo que funciona como una metáfora sobre resistencia y racismo.

2.- Una batalla tras otra (“One Battle After Another”)

“One Battle After Another” es un drama político del cineasta Paul Thomas Anderson, que sigue a un grupo de jóvenes activistas en Estados Unidos, atrapados entre las fracturas de un país al borde del colapso.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Teyana Taylor, esta película tiene una narrativa tensa, que explora la resistencia, rabia y una lucha generacional frente al represivo, violento y crítico sistema social.

3.- Marty supremo (“Marty Supreme”)

Este drama deportivo dirigido Josh Safdie, está ambientado en el Nueva York de los años 50, y explora la vida del icónico jugador de tenis de mesa, Marty Reisman -interpretado por Timothée Chalamet-, un atleta cuya carrera se ha estancado, mientras intenta reconstruir su vida entre presiones internas y el frustrante mundo competitivo.

El filme se entrenará el 25 de diciembre de 2025, aunque llegará a México el 1 de enero de 2026, con un llamativo elenco que incluye a Gwyneth Paltrow y Tyler, the Creator.

4. Un simple accidente ("Yek tasadef sadeh”)

"Yek tasadef sadeh” es un drama iraní dirigido por Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2025. La historia es sobre Vahid, un exprisionero político que tiene un repentino encuentro con un hombre que le recuerda a uno de sus torturadores.

Vahid comienza una peligrosa travesía al reunir a sus antiguos compañeros de prisión para verificar la identidad del hombre, convirtiendo la película en una fuerte crítica a los regímenes autoritarios.

5. BLKNWS: Términos y condiciones (“BLKNWS: Terms & Conditions”)

Esta es una película experimental del cineasta Kahlil Joseph, que fusiona historia, arte, política y cultura afroamericana en un collage visual y sonoro.

Ha sido descrita como una "experiencia cinematográfica única", al ser una nueva propuesta de videoarte, con visión multidimensional y “multiperspectiva” de la comunidad negra. Asimismo, fue reconocida por su paisaje sonoro y la narrativa inmersiva no lineal.

6. “My Undesirable Friends: Parte I — Last Air in Moscow”

Esta película de Julia Loktev, dividida en cinco capítulos por su larga duración, sigue a un grupo de jóvenes periodistas independientes en Moscú a finales de 2021, un momento crítico en el que enfrentaban la creciente represión del régimen del presidente Vladímir Putin y la invasión de Ucrania.

Los periodistas documentan su perseverancia, su lucha por la libertad de expresión y los costos personales de oponerse al autoritarismo en el país, formando un retrato íntimo de sus vidas, en medio de un periodo de profunda ansiedad política y social.

7. Lo siento, cariño ("Sorry, baby”)

"Sorry, Baby”, dirigida y protagonizada por Eva Victor, sigue la historia de Agnes, una profesora de literatura en Nueva Inglaterra, que vive aislada y estancada emocionalmente tras sufrir un evento traumático, hasta que la visita su amiga Lydie –interpretada por Naomi Ackie-, quien la obliga a confrontar su dolor y a buscar su sanación.

La película explora la resiliencia de las víctimas ante los traumas, las relaciones humanas y los pequeños actos que ayudan al avance emocional, para volver a encontrar un lugar en el presente.

8. El agente secreto (“O Agente Secreto”)

"O Agente Secreto" es una película brasileña de Kleber Mendonça Filho, que trata sobre Marcelo, un hombre que huye de un turbulento pasado en la dictadura militar.

Quiere empezar una nueva vida la ciudad de Recife y reencontrarse con su hijo, pero lo persiguen las fuerzas del régimen, y durante su travesía descubre conspiraciones, corrupción y la imposibilidad de escapar de su historia, mientras el peligro y las amenazas de muerte lo envuelven en una atmósfera opresiva.

9. A la deriva (“Caught by the Tides”)

El director Jia Zhangke crea este drama que narra una historia de amor y pérdida a lo largo de más de dos décadas, utilizando material filmado durante 22 años para documentar la transformación social y tecnológica de China en el siglo XXI.

La película es un híbrido de drama y documental. Posee escenas inéditas y secuencias rodadas en diferentes formatos, que van desde video digital de baja calidad hasta HD.

Asimismo, explora temas como la memoria, la nostalgia, la soledad y la búsqueda de identidad en un mundo en constante cambio, con un enfoque en los impactos sociales y económicos de la vida cotidiana.

10. El cerebro (“The Mastermind”)

Esta comedia criminal de la aclamada cineasta estadunidense Kelly Reichardt, combina entretenimiento, reflexión, humor negro y cuestionamiento social.

Protagonizada por Josh O'Connor y Alana Haim, trata sobre un padre desempleado en el Massachusetts de los años 70, que planea un robo de arte en un museo local con la ayuda de dos cómplices. Tras su cometido, la dificultad de vender las obras y mantenerse a flote, lo convierte en un fugitivo, explorando temas de crisis de masculinidad, una sociedad fragmentada, dilemas mentales y sus consecuencias.

Además de la selección principal, el “The New York Times” compartió otras recomendaciones como:

Nueva Ola Francesa (“Nouvelle Vague”)

“Nouvelle Vague”, del director independiente Richard Linklater, es un tributo al legendario Jean-Luc Godard, quien formó parte del movimiento cinematográfico francés de los años 60, cuyo espíritu libre, revolucionario y existencialista transformó el cine.

Con la participación de Zoey Deutch, Aubry Dullin y el debutante Guillaume Marbeck, esta película es un homenaje al placer, la belleza y el poder del arte.

Luna azul (“Blue Moon”)

Richard Linklater dirigió esta obra que explora la fragilidad artística, la melancolía, la crisis y los fantasmas de la creatividad.

Ethan Hawke interpreta al compositor Lorenz Hart, en una película retrata la noche del estreno del musical “Oklahoma!”, donde el atormentado letrista se refugia en un bar de Nueva York, lidiando con su baja autoestima y el fin de su carrera, explorando el choque entre su arte, el dolor, la búsqueda de identidad y la melancolía.

Valor sentimental (“Sentimental Value”)

En un ambiente íntimo y doméstico, “Sentimental Value”, con la participación de Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas, propone un análisis de la existencia, los vínculos familiares y la cotidianeidad.

El cineasta danés-noruego Joachim Trier toma el riesgo de experimentar con una historia que retrata la vulnerabilidad humana, los sueños rotos, la poca esperanza y las fracturas dentro del hogar, tras la pérdida de un ser querido.