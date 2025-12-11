Bad Bunny en México: qué es “La Casita” y por qué ha causado polémica entre fans

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Bad Bunny presentó en la Ciudad de México uno de los elementos más comentados de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour: “La Casita”, un escenario alterno cuya ubicación y anuncio a pocos días de los conciertos generaron inconformidad entre parte del público.

La polémica tomó fuerza a partir del 2 de diciembre de 2025, cuando la promotora del evento confirmó oficialmente el mapa final del Estadio GNP Seguros y detalló que La Casita estaría instalada en la zona General B, además de anunciar la apertura de una nueva sección llamada “Los Vecinos”. El anuncio ocurrió ocho días antes del inicio de los conciertos en la capital mexicana.

Qué es “La Casita” dentro del espectáculo

“La Casita” es un escenario secundario incluido en la producción del tour. Se trata de una estructura con apariencia de vivienda que permite al artista presentarse desde un punto distinto al escenario principal. Bad Bunny utiliza este espacio para interpretar segmentos específicos del concierto y para interactuar con sectores del público ubicados en otras áreas del recinto.

El concepto fue utilizado previamente durante la residencia del cantante en Puerto Rico y posteriormente se integró como parte permanente de la gira internacional. En cada ciudad, la estructura se adapta a la configuración del estadio y forma parte del guion general del espectáculo.

Cambios de ubicación y anuncio oficial

Aunque La Casita había estado presente en fechas previas del tour, en México su ubicación se volvió tema de debate debido al momento en que se informó su localización dentro del estadio. El 2 de diciembre de 2025, la promotora y la boletera actualizaron el mapa de zonas, donde apareció oficialmente el escenario alterno en General B.

Ese mismo día se anunció la habilitación de la sección “Los Vecinos”, cercana al escenario principal. La venta de boletos para esta nueva área comenzó el 3 de diciembre, lo que intensificó la discusión entre asistentes que ya habían adquirido entradas en otras zonas.

Polémica por la experiencia del concierto

Las quejas surgieron principalmente entre compradores de localidades como General A y Pits, quienes señalaron que al momento de adquirir sus boletos no se especificaba la existencia de un escenario alterno ni el tiempo que el artista pasaría fuera del escenario principal.

En redes sociales, usuarios manifestaron que la experiencia del concierto cambiaba al dividirse el espectáculo entre dos puntos del estadio. Parte del debate se centró en la percepción de que la visibilidad y cercanía con el artista variaban respecto a lo esperado al momento de la compra.

Reacciones y postura de Profeco

Ante la inconformidad, algunos asistentes etiquetaron en redes sociales a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para solicitar orientación o intervención. Sin embargo, hasta el momento Profeco no ha emitido un comunicado oficial ni ha confirmado la recepción de quejas formales relacionadas con los conciertos de Bad Bunny en México.

La dependencia no ha informado sobre la apertura de procedimientos conciliatorios ni ha emitido postura pública respecto a la ubicación de La Casita o a los cambios en el mapa del estadio.

Medidas anunciadas por la promotora

Frente a las reacciones del público, la promotora informó que “La Casita” forma parte del diseño escénico global del tour y que su objetivo es ampliar los puntos de interacción del artista con el público. Como medida adicional, anunció opciones de reembolso para compradores inconformes con la modificación del mapa, siempre que se realizaran antes del inicio de los conciertos.

Asimismo, la creación de la sección “Los Vecinos” buscó ofrecer una alternativa a quienes deseaban permanecer cerca del escenario principal durante todo el espectáculo.

