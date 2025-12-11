Bad Bunny sufre caída en su primer concierto del “Debí tirar más fotos World Tour” en México (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la primera fecha de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros, las tendencias en redes sociales fueron los sombreros de paja de los más fanáticos del puertorriqueño, ‘La casita’ y la caída que tuvo el artista en el techo de la misma durante el “Debí tirar más fotos World Tour” en México.

Los videos de asistentes coinciden con los sombreros de paja o “pava” como se le conoce en Puerto Rico –elemento central de la portada del disco más reciente del artista–, como un accesorio para el concierto de Bad Bunny y un guiño a su país natal.

La “pava” es también una artesanía en ese país, y un oficio que ha cobrado sentido entre nuevas generaciones, de ahí que Benito lo usara en su más reciente material, y con ello un elemento de los seguidores del boricua.

Foto: AP

A la par del amplio setlist de Bad Bunny, el segundo escenario ‘La casita’, con todo y el debate de su ubicación respecto al escenario principal en el Estadio GNP Seguros, pasó a un segundo plano, siendo la audiencia en General B y gradas las que disfrutaron más de esa parte del show.

El momento de la noche, además de la alta producción de “Debí tirar más fotos World Tour”, fue el resbalón de Bad Bunny en el techo de ‘La casita’, cuando interpretaba la canción ‘Efecto’ que conllevó a una caída del cantante, quien se quedó cerca de 10 segundos en el suelo, para después reír y retomar la canción. Todo ello mientras un camarógrafo lo seguía de cerca.

Los asistentes buscaron alentar al cantante tras el suceso con gritos y aplausos, y aunque Bad Bunny dejó de cantar la estrofa durante unos segundos, sus seguidores sostuvieron la letra.

Tras la caída surgieron los ‘memes’ que no perdonaron al camarógrafo, quien lejos de ayudar a Bad Bunny en el suelo siguió grabándolo en el piso.

Otro elemento de polémica fue el del comentarista Enrique Burak, quien afirmó en entrevista que durante el espectáculo de medio-tiempo del Super Bowl 2026 cuando Bad Bunny salga al escenario, él buscará ir al baño, generando comentarios divididos entre los seguidores de ‘Benito’ y sus detractores.

Por lo pronto el puertorriqueño se presenta en la segunda de ocho fechas de en el Estadio GNP Seguros, siendo el segundo artista con mayor número de conciertos en una gira, acercándose a la hazaña de Shakira con 13 fechas como parte de “Las mujeres ya no lloran Worl Tour” quien realizó 12 espectáculos en este año, más una adicional para el 27 de febrero de 2026.