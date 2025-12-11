Fátima Bosch abandona programa en vivo por preguntas sobre polémicas en Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fátima Bosch, Miss Universo 2025, abandonó un programa en vivo de la cadena Telemundo después de que los conductores la cuestionaron directamente sobre los diversos escándalos que han rodeado la edición número 74 del concurso, empañando el triunfo de la mexicana.

Durante el segmento, los entrevistadores preguntaron a Fátima sobre la demanda interpuesta en su contra por Nawat Itsaragrisil —director en Tailandia del certamen— por presunta difamación, y las investigaciones en contra el copropietario del concurso, Raúl Rocha, entre otras polémicas.

??#ESCENA| ¡CLARAMENTE NO TODOS SABEN SER CONDUCTORES O PERIODISTAS!?? Dos pseudos conductores de #Telemundo, hicieron pasar incómodo momento con sus preguntas sesgadas y fuera de lugar a la MISS UNIVERSE 2025, Fátima Bosch Fernández, al grado de orillarla a retirarse de dicho… pic.twitter.com/QmqfebNPI6 — Ahora Tabasco Noticias (@AhoraTabasco) December 9, 2025

Raúl Rocha, copropietario mexicano del certamen, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por acusaciones de presunto tráfico de armas, huachicol, narcotráfico y delincuencia organizada. El pasado 5 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del dueño del concurso Miss Universo.

Además, la otra copropietaria del concurso, Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip fue acusada de fraude en 2023, y actualmente enfrenta una nueva orden de aprehensión en Tailandia.

En la entrevista en Telemundo, la conductora Lourdes Stephen cuestionó a la Miss Universo 2025 sobre Raúl Rocha, resaltando que el líder de la organización está siendo vinculado a acusaciones criminales, e incluso le congelaron las cuentas bancarias.

“Además han surgido muchísimos señalamientos que de alguna manera u otra empañan lo que fue me imagino que un momento muy importante en tu vida. ¿Si tú hubieras sabido que esto iba a suceder hubieras participado igual?”, preguntó la conductora del programa Pica y se Extiende a Fátima Bosch.

-Yo creo que el futuro nunca se puede saber más que lo que vives en el presente y Miss Universo es un sueño. Yo no tengo nada que ver con esas cosas, porque mi trabajo es ser una voz para las mujeres de todo el mundo. Yo no creo que se deba relacionar mi participación con los temas ajenos a mí.

-Pero si tú hubieras sabido todo lo que iba a pasar, tú, como persona, ¿hubieras participado igual? -insistió la conductora.

-Claro que sí, porque yo no tengo nada que esconder, yo no hice nada malo, yo fui y participé, di todo mi esfuerzo, los resultados fueron los que tocaron.

Así fue la respuesta de la joven modelo, quien agregó que: “El morbo siempre va a causar de qué hablar, porque tristemente vivimos en una sociedad desvirtuada de valores donde creo que todavía le molesta a la sociedad ver a una mujer que gané de una manera limpia”.

Durante la entrevista, la joven también cuestionó que todas las preguntas se concentrarán en la polémica alrededor del concurso y no en sus proyectos como Miss Universo. “¿Qué tan mal está la sociedad hoy en día, por qué les molesta todavía ver a una mujer brillar? (...) A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, que causas sociales voy a apoyar”.

En ese momento, la modelo mexicana fue interrumpida por el conductor Carlos Adyan, quién afirmó:

-Es parte de las preguntas evidentemente.

-Pero si me preguntan únicamente cosas que son polémicas- respondió la modelo.

-No, es que son los temas del día, y te lo dije incluso antes de ir al aire, son preguntas que lastimosamente se tiene que hacer porque son parte del trabajo y de la situación que vive Miss Universo, una cosa muy diferente a lo que ha pasado en años anteriores cuando han venido las reinas aquí.

Posteriormente, el conductor Carlos Aydan le preguntó a Fátima Bosch sobre la demanda por difamación que presuntamente presentó Nawat Itsaragrisil en Tailandia. Al respecto, la joven dio a conocer que no ha sido notificada por las autoridades sobre ninguna denuncia, por lo que no puede confirmar su veracidad.

Tras la entrevista que quedó inconclusa, las conductoras del programa “La Mesa Caliente” —entre quienes se encuentra la ex Miss Universo, también mexicana, Ximena Meza— revelaron que Fátima Bosch decidió retirarse del programa sin terminar la entrevista y canceló su participación en otros compromisos con la cadena. Las conductoras criticaron a Fátima, argumentando que era labor de los entrevistadores cuestionar a la Miss Universo, al asegurar que es lo que su audiencia quiere saber.

El fragmento de la entrevista con Telemundo se viralizó rápidamente en redes sociales generando un debate en torno a la pertinencia de las preguntas. Así mismo, los conductores Carlos Aydan y Lourdes Stephen recibieron duras críticas de numerosos internautas.

“Dice no terminó la entrevista, pero no dice por que, por sus groserías”, “Muy impertinentes los entrevistadores”, “Que le pregunten a los implicados a ella no porque es ajena a todo eso brutos”, fueron algunos de los comentarios en plataformas como YouTube y X (antes Twitter).