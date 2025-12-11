“Regresar a México es el sueño”: Dream Theater sobre tour por 40 aniversario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los metaleros Dream Theater regresan a México para 2026 en el marco de tres eventos: la gira por su 40 aniversario, los 30 años de su disco “Parasomnia”, y su más reciente álbum “A change of seasons”, sobre lo cual Jordan Rudess dijo a Proceso que “esperen la producción en escena más grande que hemos tenido.

Con dos fechas marcadas para el próximo año, el 8 de abril en la Arena Monterrey y 10 de abril en la Arena Ciudad de México, la banda ansía regresar a nuestro país con un proyecto especial que se condensa en las cuatro décadas de la agrupación (que aunque se cumplieron en esencia en 2024) se ha extendido en una gira sumando los 30 años de “Parasomnia”, considerado por sus fanáticos y la crítica como un ‘parteaguas’ en la trayectoria de la agrupación.

La preventa para las dos fechas será este 12, 13 y 14 de diciembre, y luego la venta general el 15 de diciembre a partir de las 11 horas, vía superboletos.com.

Con la alineación original que incluye a James LaBrie (voz), John Petrucci (guitarra), John Myung (bajo), Jordan Rudess (teclados) y Mike Portnoy (batería), quien estuviera fuera de la banda durante 13 años, Dream Theater buscará hacer historia en México.

En videoentrevista, Rudess relató a Proceso que en México siempre han encontrado una gran base de fans:

“México siempre ha sido sensacional con nosotros, y en lo personal me gusta mucho ir, queríamos anunciarlo desde hace tiempo y que sepan que vamos a presentar probablemente el mejor espectáculo que nos hayan visto.

“Ya hemos estado en Monterrey y vamos a regresar, así que llegar ahí y Ciudad de México nos tiene muy complacidos, dependiendo de la agenda que tengamos espero escaparme a un restaurant con temática de rock progresivo que me gusta mucho, me encanta la comida y el arte que tienen, pero de nuevo los fans son memorables”.

-¿A qué te refieres con ‘el mejor espectáculo’, qué elementos tendrán?

–Es la primera vez que tendremos la mas grande producción en un show, con luces, láser, videos, todo muy estructurado, y probablemente estemos en nuestra mejor forma musical ahora y pienso que lo van a escuchar y sentir, además tenemos muchas cosas que celebrar, nuestro aniversario como banda y Parasomnia”.

El músico relató que su canción favorita a interpretar es “Shadow man incident” (del álbum `Parasomnia`) que describió como profunda, con transiciones y sonidos variados, más un solo en el teclado complejo que goza mucho.

Dijo sobre el show:

“Es la primera vez que interpretaremos la suite completa de ‘A Change of Seasons’ en México y aún estamos trabajando el setlist completo, pero ‘A Change of Seasons’ va a tener un papel importante”.

Sobre su relación con la información y la política, Rudess fue muy reservado en torno a lo que sucede entre Estados Unidos y México, afirmando que toda su energía está enfocada en la música y la idea de reunir gente a través de esta:

“En tiempos tan complicados a veces trato de no estar tanto en las noticias, me frustra porque siento que es difícil tener la información correcta, así que para ser honesto trato de tener mi mente y energía en lo creativo. Siento que mi mejor contribución al mundo es poner mi música y reunir a la gente, eso es lo que me interesa.

A la par de la banda, el tecladista y también compositor, comentó sobre sus exploraciones personales en la música, pues en estos días regresó a la escucha de los clásicos: Sebastian Bach, Maurice Ravel y Claude Debussy, a partir de lo que consideró ‘pulsos’, comentó:

“Me gustan distintos tipos de música y últimamente estoy en lo clásico, estoy muy clavado escuchando a Bach, estoy revisitándolo, pero también a nuevos instrumentos derivados del piano que funcionan como extensiones de la creatividad, y pienso en qué hubiera hecho Bach si hubiera tenido en sus manos otras posibilidades del piano.

“También soy un artista invitado en la universidad de MIT en Boston, donde trabajo en un proyecto con Inteligencia Artificial, sobre música interactiva, y hace un par de semanas presenté algo a partir de Ravel y Debussy, así que he estado en exploraciones musicales, en mi mente todo es metal progresivo, los espacios del piano, los elementos experimentales. Música en esencia”.

Jordan Rudess, apasionado sobre el debate de la IA y las artes, también relató su punto de vista al afirmar que la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta, y la música una esencia del hombre.

—Ahora que mencionas la IA ¿hay posibilidad de que en algún momento experimenten con ello en la banda?

–No lo creo, una cosa son mis exploraciones como músico, pero otra es Dream Theater y ahí tenemos muy claro su significado.

En su despedida el músico no dejó de alabar a los fans mexicanos, el trabajo que realizan para presentar una alta producción y tocar suelo azteca. Por lo pronto, si hay algo cierto es que Dream Theater regresa a nuestro país con dos fechas el próximo año.