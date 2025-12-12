Cuadro de “Star Wars” se subasta por 3.9 millones de dólares

(AP).- La pintura que presentó “Star Wars” al mundo hace casi 50 años, y fue reproducida en un icónico cartel de película, se vendió en una subasta el miércoles por 3.875 millones de dólares.

La pintura acrílica y aerográfica del artista y diseñador de carteles cinematográficos Tom Jung apareció por primera vez en anuncios de periódico el 13 de mayo de 1977, poco menos de dos semanas antes del estreno de la epopeya espacial creada por George Lucas. También adornó vallas publicitarias, anuncios de revistas y programas de teatro.

“Para la mayoría de los estadounidenses, esta fue la primera vez que vislumbraron una galaxia muy, muy lejana”, dijo Charles Epting, director de cultura pop y consignaciones históricas de Heritage Auctions.

El productor de "Star Wars", Gary Kurtz, conservó la pintura original y la colgó en la pared de su oficina antes de pasársela a su hija. Posteriormente, la familia Kurtz la puso a la venta en la sede de Heritage Auctions en Dallas, donde las pujas comenzaron en un millón de dólares.

La venta estableció récords para la pieza de memorabilia con mayor precio vendida de la franquicia cinematográfica y, en general, para cualquier obra de arte de póster de cine, afirmó Epting. El comprador, cuya puja ganadora se realizó a través del sitio web, ha optado por mantener su identidad en privado.

Antes de esto, el precio más alto alcanzado por un objeto de recuerdo de la franquicia fue el sable de luz de Darth Vader, que se vendió en una subasta por 3,6 millones de dólares.

"Star Wars" es una de las franquicias cinematográficas más taquilleras de todos los tiempos desde su debut en 1977, protagonizada por Mark Hamill como Luke Skywalker. La serie original fue seguida por secuelas y precuelas, y dio lugar a libros, películas y otras series derivadas . Sus fans se extienden por todo el mundo.

Una cara de la pintura muestra a Skywalker blandiendo un sable de luz detrás de la Princesa Leia. Darth Vader se cierne sobre ellos al fondo. En la otra cara, un equipo de cazas estelares Ala-X lanza un ataque. Han Solo y Skywalker aparecen recibiendo medallas.

En la esquina inferior derecha aparecen R2-D2 y C-3PO, que se añadieron en el último momento, según Epting. Los droides no aparecen en las primeras reproducciones de la pintura y aparecieron posteriormente cuando se produjeron el póster de la película y la valla publicitaria. Se desconoce la fecha exacta de esta última, pero fue alrededor de junio o julio de 1977, añadió Epting.

“Se puede observar la evolución de esta pieza y cómo fueron descubriendo qué era importante incluir, qué íbamos a representar, qué atraería a la gente”, dijo Epting.

La pintura no es solo un recuerdo cinematográfico, sino también un artefacto cultural y parte de la historia estadounidense, afirmó Epting. La conexión emocional que la gente establece con las películas de "Star Wars" también explica el precio de venta, añadió.