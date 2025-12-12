Disney invierte mil mdd en OpenAI para incorporar sus personajes la herramienta de vídeo Sora AI

(AP).- Disney está invirtiendo mil millones de dólares en OpenAI y traerá personajes como Mickey Mouse, Cenicienta y Luke Skywalker a la herramienta de generación de videos Sora de la compañía de inteligencia artificial, en un acuerdo de licencia que las dos compañías anunciaron el jueves.

Al mismo tiempo, Disney persiguió a Google y exigió que la empresa tecnológica dejara de explotar sus personajes protegidos por derechos de autor para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial.

El acuerdo con OpenAI convierte a Walt Disney Co. en el primer socio importante de licencias de contenido para Sora, que utiliza inteligencia artificial generativa para crear videos cortos.

Según el acuerdo de licencia de tres años, los fanáticos podrán usar Sora para generar y compartir videos basados ??en más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars.

Los generadores de video con IA como Sora han impresionado con su capacidad para crear rápidamente clips realistas a partir de simples indicaciones de texto. Sin embargo, la avalancha de videos similares en redes sociales, incluyendo clips que muestran a celebridades y figuras públicas fallecidas, ha suscitado preocupación por la "basura de IA" que desplaza el trabajo creado por humanos, además de inquietudes sobre la desinformación, los deepfakes y los derechos de autor.

Disney y OpenAI dijeron que están comprometidos con el uso responsable de la IA que protege la seguridad de los usuarios y los derechos de los creadores.

“Este acuerdo muestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de manera responsable para promover la innovación que beneficia a la sociedad, respetar la importancia de la creatividad y ayudar a que las obras lleguen a nuevas y amplias audiencias”, afirmó Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

El director ejecutivo de Disney, Robert Iger, dijo que el acuerdo “ampliará el alcance de nuestra narración a través de IA generativa, al tiempo que respeta y protege a los creadores y sus obras”.

Como parte del acuerdo, algunos videos de Sora generados por los usuarios estarán disponibles en el servicio de transmisión Disney+.

Disney también se convertirá en un cliente importante de OpenAI y utilizará su tecnología para desarrollar nuevos productos, herramientas y servicios. Además, implementará ChatGPT para sus empleados.

Sin embargo, los defensores de los derechos de los niños criticaron la medida. Josh Golin, director ejecutivo de Fairplay, afirmó que la decisión de Disney de asociarse con OpenAI "es una traición a innumerables niños de todo el mundo que adoran a Mickey Mouse, Frozen y Toy Story. OpenAI afirma que los niños tienen prohibido usar Sora, pero aquí están, atrayendo a niños pequeños a su plataforma usando algunos de sus personajes favoritos". Disney, añadió, está "ayudando e instigando los esfuerzos de OpenAI para crear adicción entre los niños pequeños a su plataforma y productos inseguros".

También el jueves, Disney envió a Google una carta de cese y desistimiento, exigiendo que la compañía tecnológica deje de usar contenido de Disney sin permiso para alimentar y entrenar sus modelos de inteligencia artificial, incluido su generador de video Veo y los generadores de imágenes Imagen y Nano Banana.

Anteriormente ha emitido cartas de cese y desistimiento similares a Meta y Character.AI y ha presentado litigios con NBCUniversal y Warner Bros. Discovery contra el generador de imágenes de IA Midjourney y la empresa de IA Minimax.

“Bueno, hemos sido agresivos en la protección de nuestra propiedad intelectual y hemos perseguido a otras empresas que no la han respetado, ni la han valorado. Y este es otro ejemplo de que lo estamos haciendo”, declaró Iger en una entrevista en el programa “Squawk on the Street” de la CNBC. “Hemos estado en conversaciones con Google, básicamente expresando nuestra preocupación al respecto. Y, al final, como no avanzamos, las conversaciones no dieron frutos, sentimos que no teníamos más remedio que enviarles una orden de cese y desistimiento”.

Disney acusó a Google de "infringir masivamente sus derechos de autor", según una copia de la carta fechada el 10 de diciembre, a la que tuvo acceso The Associated Press. La carta incluía ejemplos que, según afirma, los sistemas de inteligencia artificial de Google generaban fácilmente, como personajes de Star Wars, Los Simpson, Deadpool y El Rey León.

Google también ha estado “amplificando intencionalmente” el problema al hacer que el contenido infractor esté disponible en sus numerosos canales, incluido YouTube, dijo Disney.

Disney afirmó que Google no ha tomado ninguna medida para mitigar el problema, a pesar de haber expresado su preocupación durante meses. «La infracción masiva por parte de Google de las obras protegidas por derechos de autor de Disney debe cesar», decía la carta.

Google no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.