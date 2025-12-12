Informe SACM 2025: entre avance general, algunos números rojos y pendientes con la IA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) rindió su informe anual de 2025, ahí destacó que en el marco de su 80 aniversario hubo un crecimiento general del 14%, esto pese a la nula recaudación por parte de algunas empresas como Cinemex, resaltando el impulso por una ley ante el legislativo para la regular la Inteligencia Artificial (IA).

En acto en El Cantoral, máximo recinto artístico de la SACM, lleno en su totalidad por músicos agremiados, el consejo directivo -con su presidente Martín Urieta-, rindió su informe en donde destacaron participaciones institucionales en encuentros, festivales, numeralia y encuestas en torno a crecimiento y decrementos, más la labor que realizan para el reconocimiento musical frente a la IA.

De esto último destacó que la sociedad, en colaboración con la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura entregaron al Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), una propuesta de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor en la búsqueda por regular la inteligencia artificial, misma que será base del proyecto de trabajo para 2026.

Ese tema es uno de los centrales de la SACM al enfrentarse ante nuevas tecnologías, y por tanto necesidades de sus agremiados en materia de regalías.

Si bien han logrado llegar a acuerdos con las principales plataformas musicales -con renovaciones de convenios- y cadenas privadas de televisión (Izzi y Sky este año, por lo cual se prevé un incremento de 39% para 2026), también se mencionaron rubros en "rojo", y por tanto pendientes:

Un decremento del 17% en el rubro "salas cinematográficas" por falta de pago de la cadena Cinemex ante uso del catálogo de obra de la sociedad, por lo cual presentaran en breve acciones legales; apenas un 2% de incremento en el uso del catálogo de televisoras; y un decremento del 51% en materia de adeudos por parte de pagos de agrupaciones musicales, aunque no mencionaron cuáles.

Se destacó el lanzamiento de un billete conmemorativo por los 80 años de la SACM; reuniones diversas como las realizadas con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en relación a la difusión de tarifas que deben cubrir establecimientos mercantiles por hacer uso de obras musicales.

Hubo mención a socios ganadores en los pasados Latin Grammy y Latin Billboard, como Christian Nodal, Bobby Pulido, Alejandro Sanz, Carín León, Luciano Luna, Fher Olvera, Alex González, Sergio Vallín, Renee, y Natalia Lafourcade.

Mientras que los agremiados más escuchados del 2025 fueron: Julio César Nápoles en colaboración con Alfonso de la Cruz, América Sierra, Alex Hernández, Belinda, Carín León, José Favela, Horacio Palencia y Edén Muñoz.

Al final, en una ronda de comentarios de socios-músicos, la mayoría de ellos favorables sobre la gestión 2025, destacó el del compositor José María Frías que expuso la vulnerabilidad en la que se encuentran jóvenes que ante la presión de empresas mexicanas que operan en Estados Unidos, firman convenios a perpetuidad de canciones a cambio de una grabación con exposición en medios, y con ello nula recepción de regalías de sus trabajos a futuro.

Sobre esto el consejo, lejos de exponer una posición de desarrollo de campañas o información a autores jóvenes, se limitó a expresar que "no hay que ceder ante la presión", y que es complicada la relación con asociaciones y empresas estadunidenses.

Después, la agremiada Alina Sánchez reprobó que la letra de la canción "La gata bajo la lluvia" se haya dado en autoría a Ángela Aguilar cambiando solo el título a "Invítame un café", y se le reconociera con un premio 'Musa Award", sobre lo cual el consejo se limitó a exponer que "asuntos particulares" se deben exponer de manera directa. Tras lo cual se cerró el acto.

En un acercamiento final de Proceso con Alina Sánchez, la asociada señaló que el caso de la letra se "La gata bajo la lluvia" debería ser un pendiente de la SACM.