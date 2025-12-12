La 11º edición del Premio Mauricio Achar fue para Emiliano Pérez Grovas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La 11º edición del Premio Mauricio Achar que entrega Penguin Random House lo obtuvo Emiliano Pérez Grovas por su obra ‘Demasiado al norte’, por considerarse una “voz convincente” con elementos sólidos de narrador en una historia que muestra las enfermedades mentales, lo genealógico y el humor absurdo como catalizador de lo humano.

El escritor, que firmó el trabajo bajo el seudónimo ‘Ignacio Riviero’, fue el elegido por un jurado integrado por Brenda Navarro, Sylvia Aguilar Zéleny y Julián Herbert, quienes han formado parte del comité de ese reconocimiento desde su primera entrega.

El fallo se dio a conocer este día en la Librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, con representantes de la editorial, la librera, el jurado y el merecedor del “Mauricio Achar”.

Ahí se informó que el comité seleccionó la obra en dos rondas: primero entre 143 trabajos, y luego esta misma mañana en una liberación que incluía a seis novelas, destacando la de Pérez Grovas (Ciudad de México, 1995) por “mostrar la ‘extranjería’ del mundo y el malestar social de la desconexión emocional contemporánea”.

Sobre el fallo, Brenda Navarro apuntó que se premió ‘Demasiado al norte’ con la idea de que el premio va más allá de talento y calidad:

“Lo que buscamos es dar a los lectores una promesa de un libro que pone el dedo en la llaga en diversos temas, en este sentido Emiliano Pérez nos invita a mirar la ‘extranjería’ y las capacidades de conectar en la búsqueda por el sueño del norte que nos aniquila a todos”.

‘Demasiado al norte’, según señaló el propio autor, quien dijo sentirse emocionado, nervioso y agradecido al mismo tiempo, narra la historia de un joven que acompaña a su pareja a otro país, sin especificar que lugar, llevándose también a su ‘roomie’ quien usa una silla de ruedas, a quien un día cree verlo parado haciendo del baño, a partir de lo cual empiezan a sucederle otras situaciones de tipo ‘misteriosas’, a la par de la reflexión y el sentimiento que tiene por la lejanía con su ciudad natal.

Pérez Grovas relató:

“Creo que como siempre sucede en la escritura, un tiempo estuve convencido que era una gran novela y luego pensaba que no servía para nada y pensaba en volver a comenzar, así que saber que al fin podré publicarla me da emoción, llevaba tres años pensando en esta historia y culminarla de esta manera me da mucha paz”.

En relación a sus influencias recordó a Juan Rulfo, Mario Levrero, Sakaya Murata, Yuyiko Motoya y Larry David, además de considerar que llegó a la lectura en su etapa juvenil a raíz de la biblioteca de su padre.

También comentó que supo del premio por la escritora veracruzana Alaíde Ventura, de quien sigue su trayectoria desde siempre:

“Supe que ganó este premio (en 2019) y así me enteré, cuando envié mi trabajo lo hice con la esperanza de ganarlo, por supuesto, nunca me había ganado nada en la vida, así que esto rompe todo mi esquema”.