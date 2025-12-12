La película mexicana “La cazadora” se estrenará en el Festival de Cine de Sundance 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Inspirada en hechos reales, la película mexicana “La cazadora”, escrita y dirigida por Suzanne Andrews Correa y protagonizada por Adriana Paz (Mejor Actriz en el Festival de Cannes 2024), participará en la sección World Cinema Dramatic Competition de la 42 edición del Festival de Cine de Sundance 2026, a efectuarse del 22 de enero al 1 de febrero.

Cabe acentuar que esa sección es una de las más destacadas del famoso certamen por resaltar voces internacionales de cineastas emergentes fuera de Estados Unidos.

Suzanne Andrews Correa llega a Sundance con una trayectoria ya reconocida, debido a que en el 2019 obtuvo el Premio del Jurado en la sección Cortometrajes: Ficción de Estados Unidos por su cortometraje “Green”, coescrito y dirigido por ella.

“La cazadora” se desarrolla en Ciudad Juárez y narra la historia de una mujer que responde a un llamado desesperado frente a la impunidad que rodea la violencia contra las mujeres.

También forman parte del elenco Jennifer Trejo (recordada por ‘Radical’, junto a Eugenio Derbez), Teresa Sánchez (Premio Especial del Jurado a la Actuación en Sundance 2022), el debut cinematográfico del cantante Eme

MalaFe, el actor juarense Guillermo Alonso, y una aparición especial de Leidi Gutiérrez, además de otros talentos locales de Juárez.

Paz comenta sobre el largometraje:

“Es un proyecto que me atravesó profundamente desde la primera lectura. Interpretar a una mujer que decide enfrentarse a un sistema que insiste en silenciarla ha sido uno de los retos más intensos y transformadores de mi carrera. Estoy muy agradecida de compartir esta película en Sundance, un festival que siempre ha impulsado historias valientes y necesarias”.

Por su parte, Andrews manifiesta:

“Ha sido un privilegio poder contar esta historia y será un gran honor estrenar ‘La cazadora’ en el Festival de Sundance, que me ha apoyado tanto como artista. Hace diez años, me lancé por este camino con la intención de entender las circunstancias, las injusticias y las emociones que empujaron a una mujer hacia estos actos desesperados. Como directora no quise juzgar, sino sumergir al espectador en la perspectiva de la protagonista con el fin de llegar a una empatía profunda y desafiante.”

La producción es de Zafiro Cinema, casa responsable de proyectos como “Te llevo conmigo” (2020), cinta ganadora en Sundance 2020 del Audience Award y el NEXT Innovator Award y “El ladrón de perros” (Tribeca, 2024). Esta compañía, dirigida por los productores Gabriela Maire (“Las niñas bien” ) y Edher Campos (“Huesera”,), lidera la realización del largometraje, en asociación con la productora estadounidense Mynette Louie (Swallow), y los productores ejecutivos Fabiola Velázquez, Amaury Vergara Zataraín, Luis Rosales y la propia Adriana Paz.

El proyecto contó con el estímulo fiscal de EFICINE y el apoyo de empresas mexicanas como CTT EXP & RENTALS y CHEMISTRY POST. El largometraje fue filmado en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Tuxpan, Veracruz, con un equipo técnico de gran trayectoria que incluye a la cinematógrafa María Saravia Herrera, el diseñador de producción Francisco Blanco, el editor Gilberto Gonzalez, el diseñador sonoro Alex de Icaza, y el músico Tomás Barreiro.