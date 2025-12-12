Presupuesto de Egresos 2026 deja fuera a unidades clave de la Secretaría de Cultura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el desglose del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ramo 48 continúan las diferencias respecto a las unidades creadas en el reciente Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura (SC), como es el caso de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (Ucuvi), que no está incluida.

El gestor, promotor y especialista cultural Carlos Villaseñor apuntó en un documento de análisis que, como se anticipó en septiembre de 2025, hay discrepancias entre las Unidades Responsables que aparecen en el PEF 2025 y el 2026, respecto de las creadas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, publicado en el DOF del 22 de julio del 2025.

De esta manera quedan fuera del PEF 2026 unidades clave de la actual administración, comenzando por la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (Ucuvi) creada este año. Sobre esto cabe recordar que Diego Prieto, actual titular de esa instancia, dijo a Proceso en agosto pasado durante entrevista que esperaba un presupuesto estimado de 850 millones de pesos “en el mejor de los casos”.

Y sobre esto añadió entonces:

“Hoy más que nunca, si queremos transformar la vida pública del país, necesitamos fortalecer la acción cultural... en el gobierno anterior hubo un acierto pero quedó limitado, pues Cultura Comunitaria, un programa que se desarrolló fuera de Culturas Populares, no termino de entender por qué, se instaura con buenas intenciones, con un presupuesto alto en 2019 que ni siquiera se pudo ejercer.

Otras de las unidades que quedan fuera en el desglose son la Dirección General de Sistema de Apoyos a la Creación de Proyectos Culturales, la Dirección General de Circuitos y Festivales, la Dirección General de Acción Territorial y Promoción Comunitaria, la Dirección General Técnica y de Investigación de las Culturas Populares y la Dirección de Difusión Cultural.

En contraparte, hay unidades eliminadas en el Reglamento Interno de la SC que continúan apareciendo en el PEF 2026:

La Dirección General de Asuntos Internacionales, la Dirección General de Comunicación Social, la Dirección General del Centro Nacional de las Artes, la Dirección General de la Fonoteca Nacional, la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales, la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura (acéfala desde el 2022), la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, la Dirección General de Administración y la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, todas ellas con un importe total de 1 mil 930 millones 683 mil 574 pesos.

Tras lo anterior, Villaseñor señaló que a lo largo del año se tendrán que realizar gestiones para que los presupuestos asignados en el PEF 2026 a las unidades responsables desaparecidas, se asignen a las de nueva creación.

“Desde luego, con la intervención y visto bueno de la Cámara de Diputados, ya que ese proceso afecta disposiciones del PEF 2026, que es una ley de naturaleza fiscal emanada del Congreso.

“Es deseable que ese trabajo de reordenación, que deberá de ser realizado entre la SC y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuente con la mejor voluntad de las partes para llevarse a cabo los más ágil y eficientemente posible, con objeto de no entorpecer el nacimiento y operación -a lo largo del 2026- de los nuevos organismos de la SC”.