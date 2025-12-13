Fallece Abraham Quintanilla, padre de Selena, a los 86 años

Abraham Quintanilla, padre de A.B., Suzette y Selena, falleció el 13 de diciembre de 2025, a la edad de 86 años. Foto: Instagram: abquintanilla3

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- “Con gran pesar, les informo que mi padre falleció hoy”, manifestó el productor A.B. Quintanilla a través de su cuenta de Instagram, la mañana de este sábado. Hasta el momento no se ha dado a conocer las causas de la muerte.

Abraham Quintanilla nació el 22 de febrero de 1939, en Chorpus Christi, Texas; fue un cantante, productor y representante estadunidense de origen mexicano, reconocido por formar la agrupación musical Selena y Los Dinos, con sus tres hijos: A.B., Suzette y Selena, una segunda iteración de la banda a la que había pertenecido en las décadas de 1950 y 1960.

Con canciones como "Amor Prohibido", "No Me Queda Más", "La Carcacha" y "Como La Flor", Selena y Los Dinos alcanzaron fama internacional, logrando importantes ventas en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, con su característica fusión del género tejano y la tecnocumbia.

La vida de Selena fue abruptamente interrumpida cuando, el 31 de marzo de 1995, Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, le disparo tras una discusión, al haber sido descubierta por la cantante y su familia de presuntamente haber malversado fondos. La intérprete fue trasladada a un hospital, pero falleció por la pérdida de sangre. La homicida de Selena aún permanece en prisión por este crimen.

Tras la muerte de su hija menor, Abraham continuó impulsando su legado musical, con una fundación que lleva el nombre de Selena y ayuda a niños en situación de crisis.

Quintanilla también fue productor ejecutivo de la película biográfica "Selena" (1997), en la que se relata la vida de su hija hasta su asesinato a manos de Saldívar. Jennifer López interpretó a "La reina del Tex-Mex", mientras que Abraham fue interpretado por el ganador del Globo de Oro, Edward James Olmos.

Posteriormente, Quintanilla también produjo la serie de dos temporadas, "Selena: La serie" (2020-2021), junto con su hija mayor Suzette, con interpretaciones de Christian Serratos (Selena) y Ricardo Chavira (Abraham).

Este 2025, se estrenó el documental "Selena y Los Dinos" en la plataforma Netflix, dirigida por Isabel Castro y cuenta con la participación de la familia, A.B., Suzette, Abraham, su esposa y madre de sus hijos, Marcella, así como del esposo de Selena, Chris Pérez, además de exintegrantes de la agrupación.

Al patriarca de los Quintanilla le sobreviven su esposa, dos hijos, ocho nietos y al menos dos bisnietos hasta este momento.