La difícil despedida a los seres queridos en la película “Un final diferente”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Conocido por la película “La espera” y discípulo de célebre cineasta Paolo Sorrentino, el italiano Piero Messina dirigió el largometraje “Un final diferente”, donde aborda el difícil adiós a los familiares que mueren, y los protagonistas son la noruega Renate Reinsve y el mexicano Gael García Bernal.

La cinta, nominada al Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín del 2024 y de 119 minutos, es distribuida en México por Dark Side. También actúan la argentina Berenice Bejo y la británica Olivia Williams.

El largometraje llama la atención por el elenco que es muy internacional y porque el joven director (Caltagirone, Italia, 1981) reflexiona sobre qué une a los seres amados y lo complicado que es dejar ir a los familiares que mueren.

Messina platica:

“Partí de una imagen: dos cuerpos, inmóviles, aparentemente ajenos, mirándose en el silencio del despertar. El peso de esa inmovilidad y el misterio de esa mirada contienen todo lo que quería transmitir en esta película. El cortocircuito creado por la tecnología del programa Un Final Diferente’, que promete separar el cuerpo de la consciencia, me hizo preguntarme qué es lo que realmente nos une a las personas que amamos. Lo que creemos saber de ellas, palabras y recuerdos, pero también algo de antes que sobrevive en nosotros cuando todo parece haber terminado.

“Algo que con el tiempo se desarrolla silenciosamente en nuestros cuerpos y se relaciona con su presencia. Abandonar esta dimensión de la existencia es la peligrosa ilusión en la que caen los personajes de mi película. Para mí, este proyecto es, sobre todo, una historia de amor, atrapada en el momento de la separación, cuando, paradójicamente, ante la ausencia de ruptura, se forja una conexión. Del amor que vive en las palabras, pero, sobre todo, prospera y crece en silencio, oculto. Como uno de los secretos del cuerpo.”

El guion lo escribió junto con Giacomo Bendotti y Valentina Gaddi. En la historia, tras la trágica muerte de Zoe (Reinsve), el amor de su vida, Sal (García Bernal) queda destrozado por la culpa y el dolor. Incapaz de seguir adelante, acepta probar Un Final Diferente, una revolucionaria tecnología que permite revivir brevemente los recuerdos de los seres queridos dentro de otro cuerpo.

Lo que comienza como un intento por despedirse de Zoe se transforma en una experiencia tan real y profunda que Sal ya no puede distinguir entre el pasado y el presente, entre el amor perdido y la nueva vida que palpita ante él. Pero cuando el programa llega a su fin, Sal se niega a dejarla ir una vez más… incluso si eso significa desafiar los límites de la realidad y del propio amor.

La película, que se encuentra en la cartelera desde el 11 de este mes, une romance, drama y ciencia ficción que muestra además cómo la humanidad pasa los duelos y la mayoría de las veces se aferra al pasado.