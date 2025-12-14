Rob Reiner y su esposa son encontrados muertos en su casa de Los Ángeles

MADRID (EUROPA PRESS).- El director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, aparecieron muertos este domingo en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, Estados Unidos, un hecho que la policía está investigando como un aparente homicidio.

"Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil", anunció un portavoz de la familia en un comunicado difundido por la cadena de televisión estadunidense CNN.

El hecho tuvo lugar poco antes de las 15.38 horas (hora local), cuando el Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió el aviso de una emergencia médica en el bloque 200 de la Avenida South Chadbourd y encontró muertos al director y productor, de 78 años, y a su esposa, de 68.

Está al frente de la investigación la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de la ciudad californiana, que indicó que hasta el momento “no estamos buscando a nadie como sospechoso ni de ninguna forma”.

“Vamos a tratar de hablar con todos los familiares que podamos para llegar a los hechos de esta investigación”, afirmó en rueda de prensa el subjefe del cuerpo policial, Alan Hamilton.

Un portavoz del organismo declaró además a la revista Vanity Fair que lo que se está investigando es "un aparente homicidio".

El cineasta nacido en 1947 en el Bronx, en Nueva York, saltó a la fama en los años 70. Su película “Cuestión de honor” fue nominada al Oscar y dirigió cintas conocidas como “Harry y Sally”.