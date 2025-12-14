“Zootopia 2” recupera el número 1 en taquilla y supera los mil mdd a nivel mundial

NUEVA YORK (AP).- “Zootopia 2” recuperó el primer puesto en la taquilla estadunidense con 26.3 millones de dólares en su tercer fin de semana de estreno, según estimaciones del estudio difundidas este día, mientras que la secuela animada de The Walt Disney Co. se convirtió en la segunda película del año en recaudar mil millones de dólares a nivel mundial.

Con el estreno de "Avatar: Fuego y Ceniza" el viernes, fue un fin de semana relativamente tranquilo en cines. No hubo grandes estrenos, dejando a las películas que aún se conservan, "Zootopia 2" y "Five Nights at Freddy's 2", compitiendo por el primer puesto.

La ventaja la obtuvo "Zootopia 2", que rápidamente acumuló mil 140 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, gracias en gran medida a su enorme éxito en China. Allí, ha recaudado 502.4 millones de dólares, lo que la convierte en el mayor éxito de Hollywood en el país en años.

La única otra película de Hollywood que superó los mil millones de dólares en todo el mundo en 2025 fue "Lilo & Stitch" de Disney (mil 040 millones de dólares). Sin embargo, la película más taquillera del año es la superproducción china "Ne Zha 2", que recaudó casi dos mil millones de dólares solo en China.

En su segundo fin de semana de estreno, la secuela de Universal Pictures y Blumhouse Productions, "Five Nights at Freddy's 2", recaudó 15.4 millones de dólares, una drástica caída del 70 % con respecto a su debut, que superó las expectativas. Aun así, con un total nacional de 95.5 millones de dólares, esta producción de 36 millones de dólares es un gran éxito para Blumhouse, que suma otra franquicia de terror a su catálogo.

El estreno más destacado del fin de semana fue "Ella McCay" de James L. Brook, su primera película dirigida en 15 años. "Ella McCay" recaudó apenas 2.1 millones de dólares en 2 mil 500 salas, lo que la convirtió en uno de los peores estrenos masivos del año.

Pero las expectativas de taquilla no eran altas con “Ella McCay”, un drama cómico sobre una mujer de 34 años (la recién llegada Emma Mackey) que se convierte en gobernadora de su estado natal. Las críticas (22% de "frescas" en Rotten Tomatoes) fueron malas, y el tipo de películas dramáticas cómicas galardonadas en las que Brooks (“La fuerza del cariño”, “Broadcast News”) se ha especializado desde hace mucho tiempo rara vez encuentran un gran público en los cines. “Ella McCay”, con un reparto secundario que incluye a Jamie Lee Curtis, Ayo Edebiri y Woody Harrelson, costó 35 millones de dólares

Con unas ventas totales de entradas este año prácticamente igual a las decepcionantes recaudaciones del año pasado, según datos de Comscore, Hollywood espera que el próximo periodo navideño, tradicionalmente el más concurrido del año, cierre 2025 con broche de oro. Entre las películas en cartelera se incluyen "Avatar: Fuego y Ceniza", "Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados", "Marty Supreme", "Anaconda" y "Song Sung Blue".