Asesinato de Rob Reiner y su esposa: qué se sabe del caso y la investigación policial

Investigación policial continúa en Brentwood tras la muerte de Rob Reiner y su esposa.. Foto: Captura de pantalla de la serie All in the Family

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El cineasta estadounidense Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron hallados muertos el 14 de diciembre de 2025 dentro de su residencia en Brentwood, en Los Ángeles, en un caso que las autoridades tratan como doble homicidio, de acuerdo con información preliminar difundida por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). La agencia AP informó que ambos presentaban heridas de arma blanca cuando los servicios de emergencia arribaron al lugar después de una llamada de auxilio realizada la tarde del domingo.

El hallazgo ocurrió poco después de las 15:30 horas, cuando elementos del Departamento de Bomberos acudieron a la vivienda y posteriormente notificaron a la policía. Según reportó Reuters, los agentes iniciaron una investigación por homicidio tras confirmar la muerte del director de 78 años y de su esposa, de 68.

Autoridades señalaron que continúan las entrevistas a integrantes de la familia y a personas cercanas para establecer una secuencia de hechos, aunque no se han presentado cargos ni se ha nombrado oficialmente a un sospechoso. De acuerdo con la información citada por Reuters, no había indicios claros de entrada forzada en la propiedad, un aspecto que los investigadores evalúan como parte de las primeras líneas de investigación.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles determinará la causa oficial de la muerte, mientras la policía continúa reuniendo evidencia en la escena y recopilando testimonios.

Lo que se conoce sobre la investigación del doble homicidio

Cuando los servicios de emergencia ingresaron a la residencia, encontraron a la pareja sin signos vitales. Las autoridades acordonaron la zona para levantar indicios y realizaron entrevistas iniciales con familiares. Según información de AP, uno de los hijos de la pareja estuvo presente en las primeras diligencias y fue entrevistado por la policía como parte del procedimiento habitual en este tipo de casos.

Aunque versiones difundidas por distintos medios han señalado que un miembro de la familia estaría bajo investigación, hasta ahora las autoridades no han emitido una confirmación oficial ni han informado sobre alguna detención. El LAPD mantiene reserva sobre los avances y no ha detallado cuál sería el móvil del crimen.

Las fuentes citadas por Reuters apuntan a que la ausencia de señales de irrupción en la vivienda es un elemento relevante, pero no concluyente, mientras se revisan grabaciones de seguridad del vecindario y registros de llamadas relacionadas con la propiedad.

Quién era Rob Reiner y su contexto familiar

Rob Reiner desarrolló una carrera que abarcó más de cinco décadas en cine y televisión. Fue reconocido por su interpretación como Michael “Meathead” Stivic en All in the Family y más tarde como director de películas que se convirtieron en referentes del cine estadounidense, entre ellas Stand by Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally..., Misery y A Few Good Men. También participó en la creación de Castle Rock Entertainment y mantuvo actividad pública en temas políticos y sociales en Estados Unidos.

Reiner y Michele Singer contrajeron matrimonio en 1989. La pareja tuvo tres hijos: Jake, Nick y Romy. Además, Reiner era padre de Tracy Reiner, a quien adoptó durante su matrimonio previo con Penny Marshall.