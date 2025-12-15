El cine mexicano incrementó 14.8% sus ingresos de taquilla respecto al 2024: Canacine

Diana Bovio, Gloria Stálina, Alejandro de Marino, Michelle Rodríguez, Regina Blandón, Daniel Tovar y Roberto Aguirre a su paso por la alfombra roja de la película “Mirreyes vs Godínez, Las Vegas” . Foto: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) reporta que la taquilla del cine mexicano del 1 de enero al 7 de diciembre del 2025 incrementó 14.8%, respecto del mismo periodo del 2024, al pasar de 548 millones de pesos a 636 millones de pesos en el 2025. Y su participación en la taquilla global es de 4.59%.

El organismo señala que la asistencia a las películas mexicanas también tuvo un incremento de 9.52% respecto al del 2024, al pasar de 8.4 millones de espectadores del 1 de enero al 7 de diciembre a 9.2 millones de espectadores del mismo periodo del 2025. Su participación en la asistencia total es de 4.9%.

Respecto de los ingresos de la taquilla total, Canacine comunica que hubo un decremento de -4% entre el 2025 y el 2024, al registrarse una recaudación de 13,633 millones de pesos del 1 de enero al 7 de diciembre del 2025, mientras que en el 2024 la recaudación del mismo periodo fue de 14 mil 248 millones de pesos.

En lo que se refiere a la asistencia a las salas de cine, se reportó una baja de -7.4% respecto del 2024, al tener del 1 de enero al 7 de diciembre 187.1 millones de espectadores en el 2025, mientras que en el 2024 fueron 202 millones de asistentes. Destaca que en el 2024 hubo 715 estrenos, mientras que en el 2025 ha habido 686, del 1 de enero al 7 de diciembre del 2025.

Los estrenos de películas mexicanas fueron 108 en el 2025 y 115 en el 2024, del 1 de enero al 7 de diciembre de 2025.

Taquilleras mexicanas

Las películas mexicanas más taquilleras del 1 de enero al 30 de noviembre son:

“Mesa de regalos” (Disney) con una taquilla de 136.6 millones de pesos y 1.9 millones de asistentes.

“Una pequeña confusión” (Videocine) con una taquilla de 79.1 millones de pesos con 1 millón de asistentes.

“Mirreyes vs Godinez: Las Vegas” (Videocine) con una taquilla de 71.6 millones y 1.1 millones de asistentes.

“Soy Frankelda” (Cinépolis Distribución) con una taquilla de 50.3 millones de pesos con 827 mil asistentes.

“¡Qué huevos Sofía!” (Cinépolis Distribución) con 50.1 millones de pesos con 736 mil asistentes.

Taquilleras mundialmente

