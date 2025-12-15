Haruki Murakami galardonado con premios y un homenaje jazzístico en Nueva York

El novelista japonés Haruki Murakami aparece durante una conferencia de prensa en la Universidad de Waseda en Tokio el 22 de septiembre de 2021.. Foto: AP

NUEVA YORK (AP).- Haruki Murakami estuvo en Nueva York la semana pasada para escuchar sus palabras musicalizadas y sus alabanzas literalmente cantadas.

El tokiota de 76 años y eterno candidato al Premio Nobel recibió dos reconocimientos en Manhattan por su dilatada trayectoria como narrador, traductor, crítico y ensayista. El martes por la noche, el Centro de Ficción le entregó el Premio a la Excelencia en la Ficción, previamente otorgado a los premios Nobel Toni Morrison y Kazuo Ishiguro, entre otros.

Dos días después, la Sociedad Japonesa coorganizó un homenaje con toques de jazz en el Ayuntamiento, "Murakami Mixtape", y le otorgó su premio anual a "personas brillantes (como Yoko Ono y Caroline Kennedy ) que han acercado a Estados Unidos y Japón".

Los fans de Murakami lo conocen por novelas como "Kafka en la orilla" y "Crónica del pájaro que da cuerda al mundo", y por sus temas de identidad, aislamiento y memoria. Pero también se interesan por sus pasiones no literarias, desde la cerveza y el béisbol hasta el atletismo y el jazz. Elogiarlo requiere más esfuerzo que para un escritor de alto rendimiento promedio.

En la gala del Centro de Ficción, celebrada en el céntrico Cipriani 25 Broadway, Patti Smith, una admiradora de Murakami desde hace mucho tiempo , presentó al autor con la balada "Wing" y su elevado estribillo: "Y si hay algo/que pudiera hacer por ti/serías un ala/en un cielo azul". Luego compartió recuerdos de su primer encuentro con él, sosteniendo un viejo ejemplar de su novela debut, "Hear the Wind Sing", y leyendo la frase inicial: "No existe la escritura perfecta, al igual que no existe la desesperación perfecta".

El “Mixtape” del Ayuntamiento fue una velada bilingüe con entradas agotadas, llena de música, lecturas y reflexiones, enmarcada por los comentarios de apertura y clausura de Murakami y presidida por el galardonado pianista de jazz Jason Moran, el traductor y editor Motoyuki Shibata y el autor y académico Roland Nozomu Kelts. “Murakami Mixtape” fue entretenimiento para el aficionado ocasional (los homenajes a los autores no suelen incluir una barra improvisada en el escenario) y educativo incluso para el especialista, presentando obras de Murakami poco conocidas para los lectores de habla inglesa

Kelts (leyendo en inglés) y Shibata (leyendo en japonés) seleccionaron pasajes de ficción y no ficción para que Moran y sus acompañantes los recorrieran. Leyeron fragmentos del surrealista "Hard-Boiled Wonderland and the End of the World" y de las memorias "What I Talk About When I Talk About Running". Pero también destacaron rarezas como el cuento "The 1963/1982 Girl from Ipanema", en el que el narrador comparte una copa con la musa de la bossa nova, y un antiguo ensayo sobre Nueva York antes de que Murakami lo viera.

"¿Existe realmente la ciudad de Nueva York?", se preguntó Murakami. "No creo al cien por cien en la existencia de la ciudad. Diría que al noventa y nueve por ciento. En otras palabras, si alguien se me acercara y me dijera: '¿Sabes? Nueva York no existe', no me sorprendería tanto".

Kelts recordaba haberle preguntado a Murakami sobre algunas de sus paradas internacionales favoritas, y cómo sus opciones, incluyendo Boston y Estocolmo, albergaban tiendas de jazz de segunda mano que merecían repetidas visitas. La pasión de Murakami por el jazz comenzó en su adolescencia, en 1963, cuando Art Blakey y los Jazz Messengers estaban de gira por Japón. Se reavivó en The Town Hall cuando Moran sacó al último miembro superviviente de la banda, el bajista de 88 años Reggie Workman, quien se unió a los demás músicos para una improvisación de "Ugetsu" (la canción que da título a un álbum en vivo de Blakey) y la coronó con un solo penetrante.

Murakami apareció brevemente al final para leer un fragmento en japonés de "Kafka en la orilla" y explicó que, aunque podría haber sido músico en lugar de escritor, no soportaba ensayar todos los días. Al comienzo de la velada, Murakami compartió algunas impresiones de Nueva York a su llegada, en 1991. Sus comentarios fueron leídos en inglés por el presidente y director ejecutivo de la Sociedad Japonesa, Joshua Walker.

“En aquel entonces, las críticas contra Japón estaban en su apogeo”, dijo Murakami. “Se podían encontrar eventos donde, por un dólar, te daban un martillo y te dejaban golpear un coche japonés”.

El 7 de diciembre de 1991, 50.º aniversario del bombardeo japonés de Pearl Harbor, a Murakami le aconsejaron quedarse en casa "por si acaso surgía algún problema". El autor empezó a sentirse más a gusto después de que la economía japonesa cayera en una recesión que duraría décadas; la amenaza para Estados Unidos aparentemente había disminuido. Pero seguía sintiéndose aislado por el déficit "cultural" de su país natal.

A menudo se oye que Japón no tiene rostro ni identidad. Casi nunca encontré ficción japonesa contemporánea en las librerías estadounidenses. Como escritor japonés, no pude evitar sentir una verdadera crisis —dijo—.

Y ahora veo a jóvenes escritores japoneses aventurándose en el extranjero, ganando reconocimiento, y sus libros son elegidos por los lectores con naturalidad, en música, cine, anime y más. Los avances han sido notables. Económicamente, se habla de las tres últimas décadas de Japón, pero culturalmente, creo que es justo decir que Japón finalmente ha emergido.