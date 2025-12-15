Trabajadores del Louvre votan a favor de la huelga, otro golpe al museo parisino. Foto: AP/ichel Euler

PARÍS (AP).- Este día, los trabajadores del Museo del Louvre votaron a favor de hacer huelga por las condiciones laborales y otras quejas, lo que supone otro golpe al monumento parisino y hogar de la “Mona Lisa” después de un vergonzoso robo de joyas en octubre.

El sindicato CFDT informó que la votación se realizó en una reunión de 400 trabajadores el lunes por la mañana y que decidieron declarar una huelga ese día. Los trabajadores en huelga, con banderas, pancartas y carteles, bloquearon la icónica entrada de la pirámide de cristal del museo.

El museo más visitado del mundo no abrió según lo previsto y rechazó a la gente. Un aviso actualizado en la página web del Louvre indicaba que estaba cerrado "excepcionalmente" ese día y que se reembolsaría el importe de las entradas.

"Es muy triste, porque tenía muchísimas ganas de venir", dijo Lindsey Hall, una posible visitante de Sacramento, California, profundamente decepcionada. Había planeado disfrutar de la enorme colección de arte y artefactos del museo con una amiga, describiéndolo como "una de esas experiencias vitales que uno anhela".

“Esta es una colección de arte épica, algo que todo ser humano debería ver”, dijo. “Puedo ver la otra cara de la moneda, como si fueras la persona que trabaja en el museo y cómo eso puede ser así día tras día”.

La votación de la huelga se produjo tras las conversaciones celebradas la semana pasada entre sindicatos y funcionarios del gobierno, incluida la ministra de Cultura, Rachida Dati. Los líderes sindicales afirmaron que las conversaciones no habían aliviado sus preocupaciones sobre la dotación de personal y la financiación del museo, que recibe a millones de visitantes cada año.

“Visitar el museo se ha convertido en una carrera de obstáculos”, afirma Alexis Fritche, secretario general del sector cultural del sindicato CFDT.

Para los empleados, el descarado robo de joyas a plena luz del día cristalizó antiguas preocupaciones de que el hacinamiento y la escasez de personal están socavando la seguridad y las condiciones de trabajo en el Louvre.

Posteriormente, la policía arrestó a todo el equipo de cuatro hombres que presuntamente se apoderó de joyas valoradas en 102 millones de dólares. La banda utilizó un elevador de cesta para llegar a la fachada del Louvre, forzó una ventana, destrozó vitrinas y huyó con piezas de las joyas de la corona francesa. Una investigación del Senado publicada la semana pasada indicó que los ladrones escaparon con apenas 30 segundos de ventaja y culpó a cámaras rotas, equipos obsoletos, salas de control con poco personal y una mala coordinación que inicialmente envió a la policía al lugar equivocado.

En un comunicado, la CFDT afirmó que los empleados quieren más personal de seguridad y para recibir a los visitantes, mejores condiciones de trabajo, presupuestos estables a largo plazo para el Louvre y un liderazgo que "realmente escuche al personal".

Yvan Navarro, del sindicato CGT, se quejó de que el número de personal ha disminuido continuamente mientras que el número de visitantes ha aumentado.

La gente viene a París a visitar los museos. Así que el número de visitantes aumenta, las tarifas y los precios suben, porque todo se está encareciendo, pero los salarios y el personal no suben. Así que, obviamente, se llega a un punto como el de hoy, un día de indignación.

Los líderes sindicales afirmaron que la votación a favor de la huelga fue unánime. No quedó claro de inmediato si el paro durará más de un día. El Louvre cierra los martes. Los empleados podrían reunirse de nuevo el miércoles para decidir si se mantienen en sus puestos o vuelven al trabajo.

En su aviso de huelga indefinida enviado a Dati la semana pasada, los sindicatos CFDT, CGT y Sud dijeron que el Louvre estaba en “crisis”, con recursos insuficientes y “condiciones de trabajo cada vez más deterioradas”.

El Ministerio de Cultura dijo el domingo que ha encargado a Philippe Jost, quien supervisó la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame después del incendio de 2019, la misión de proponer una reorganización profunda del Louvre luego de los hallazgos de una investigación administrativa.

Se indicó que Jost ofrecerá recomendaciones a finales de febrero. Colaborará con el director del Louvre, Laurence des Cars, quien previamente describió el robo como un "terrible fracaso".