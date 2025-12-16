“ARCA”: el espectáculo callejero inspirado en la chicharra que transforma las calles de Oaxaca

Espectáculo callejero titulado ARCA, inspirado en la chicharra, insecto que yace bajo la tierra de 8 a 14 años. Foto: Cortesía: Fotos de la producción teatral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La compañía Idiotas Teatro tardó siete años en crear el espectáculo callejero titulado ARCA, inspirado en la chicharra, insecto que yace bajo la tierra de 8 a 14 años.

Pasatono Orquesta, que también forma parte de este proyecto de calle, interpreta melodías en vivo de Rubén Luengas en las calles de la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, y transforma el espacio público en un territorio de encuentro artístico, poético y comunitario. Y la chicharra es muy valorada en la cosmovisión mixteca, cuyo canto anuncia la lluvia, la fertilidad y los ciclos de la vida. Así se une la música, el teatro físico, las máscaras, los objetos y la escultura.

El dispositivo escénico de gran formato fue diseñado por Edgar Mora. La identidad gráfica de ARCA fue creada por Alejandro Magallanes. Azucena Galicia es la encargada del vestuario. Con dramaturgia de Fernando Reyes Reyes, quien dirige con Cristian David. Y el elenco lo completa Diego Santana. Han acompañado el proceso de investigación y montaje el artista catalán Jordi Durán, referente del teatro de calle en Europa, y la diseñadora y productora chilena Katiuska Valenzuela. Y hoy, 16 de diciembre, se presenta a las 18 horas en el Jardín El Pañuelito de Oaxaca. Es una producción del Estímulo Fiscal a la Producción Artística Nacional (EFIARTES).

David, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, comenta en entrevista que ARCA surgió hace 7 años:

“Es una idea de Fernando Reyes, quien es el codirector de la compañía junto conmigo, y él es oriundo de Oaxaca. Durante 13 años hemos trabajado binacionalmente entre Oaxaca y Ciudad de México, y uno de los puntos de partida fueron las festividades que están muy arraigadas en Oaxaca como las calendas, todos los ritos funerarios y demás. Todo este pensamiento místico que es muy peculiar de Oaxaca, por no mencionar todo México.

“ARCA surge desde esa necesidad también de tomar la calle como un espacio performático poético y artístico”.

Foto: producción teatral

Sobre la chicharra explica:

“Nos inspiramos en este animal por su ciclo de vida que nos parece fascinante. Se entierra mucho tiempo para salir en chicharra y anuncia la lluvia. Vive de ocho a veinte días, después de haber estado enterrada de ocho a catorce años.

“Eso nos pareció fascinante, y sobre todo también crear un montaje, donde los espectadores no solamente fueran testigos, sino partícipes de la experiencia, de generar un acto performático y comunitario”.

Finaliza:

“Ha sido un diálogo enriquecedor en toda la cuestión técnica y hay una voz peculiar, de Rodrigo Pereira, quien es vocalista de la orquesta. Hace una interpretación sacra en cuanto al ambiente sonoro que se le otorga a este espectáculo que es un poco ritualezco”.