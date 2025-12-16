Donna Summer es incluida póstumamente en el Salón de la Fama de los Compositores

Donna Summer se presenta en el concierto del Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2009.. Foto: AP/John McConnico

NUEVA YORK (AP).- Hay gigantes, y luego está Donna Summer. La Reina de la Música Disco y más, conocida por temas atemporales como "Love to Love You Baby", "I Feel Love", "Bad Girls", "Dim All the Lights", "On the Radio" y "She Works Hard for the Money", ha sido incluida póstumamente en el Salón de la Fama de los Compositores, según anunció el salón.

Summer, quien falleció en 2012 a los 63 años, fue recibida en el Salón de los Compositores el lunes 15 de diciembre en una ceremonia celebrada en The Butterfly Room de Cecconi's en Los Ángeles. La ceremonia fue presidida por el compositor ganador del Óscar, Paul Williams. Su esposo, Bruce Sudano, y sus hijas, Brooklyn Sudano y Amanda Sudano Ramirez, estuvieron presentes.

“Donna Summer no solo es una de las voces e intérpretes más importantes del siglo XX; es una de las grandes compositoras de todos los tiempos que revolucionó la música”, declaró Williams en un comunicado. “Escribió canciones atemporales y trascendentales que siguen cautivando nuestras almas e imaginación, inspirando al mundo a bailar y, sobre todo, a sentir amor”.

La fluida mezcla de R&B, soul, pop, funk, rock, disco y electrónica de Summer dio lugar a numerosos éxitos que encabezaron las listas de éxitos en los años 70 y 80, además de tres álbumes multiplatino. Ganó cinco premios Grammy. Era imparable, tanto como intérprete como compositora.

“Es importante para mí porque sé lo importante que fue para Donna”, dijo Sudano en un comunicado de prensa. “La historia es que, con todos los elogios que recibió a lo largo de su carrera, el respeto como compositora siempre fue algo que ella sentía que se pasaba por alto. Así que, al haber sido aceptada en el Salón de la Fama de los Compositores, sé que está muy feliz… en algún lugar”.

El Salón de la Fama de los Compositores se estableció en 1969. Un compositor con un catálogo notable de canciones califica para la inducción 20 años después del primer lanzamiento comercial de una canción.

La gala anual del Salón de la Fama de los Compositores no suele incluir incorporaciones póstumas; éstas se reservan para eventos separados.

El compositor Pete Bellotte, conocido por su trabajo con Summer en "Hot Stuff", "I Feel Love" y "Love To Love You Baby", está nominado para el Salón de la Fama de los Compositores de 2026. "Love To Love You Baby" fue coescrita con Summer y el productor Giorgio Moroder. Uno de los éxitos más conocidos de Summer, la canción ha sido sampleada en numerosas ocasiones, incluyendo temas de Beyoncé, LL Cool J y Timbaland.

Los miembros del año 2026 se anunciarán a principios del próximo año.