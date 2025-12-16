Judith Amador, premio por trayectoria de periodistas de la fuente cultural

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La periodista Judith Amador Tello, especializada en política cultural y patrimonio, fue reconocida por su trayectoria en la reunión anual de los periodistas de la fuente cultural de la Ciudad de México.

El galardón consiste en una escultura de alrededor de 30 centímetros, Pluma, de Rivelino, cuyo nombre completo es José Rivelino Valle. A decir de la reportera de Milenio, Leticia Sánchez Medel, quien dio a conocer el premio, es un “homenaje a esas vidas dedicadas al periodismo con pasión y verdad”, ya que también fueron lo merecieron Saraí Campech de Canal Once y Erika Pérez Bucio del diario Reforma. Sánchez Medel complementó sobre las tres comunicadoras:

“Con sus voces y plumas han guardado la memoria viva de México desde el arte contemporáneo hasta las luchas por la justicia social y artística”.

Sobre Amador Tello, quien trabajó en Proceso desde 1999 hasta el 2024, se destacó además en el acto -efectuado en el Museo de Arte Popular (Independencia y Revillagigedo en el Centro Histórico de la CDMX)-, que su labor “evoca la tenacidad de quienes defienden la memoria colectiva frente a la indiferencia, convirtiendo cada reportaje en un puente entre el pasado vibrante y un presente que clama por identidad”.

Igual resaltó:

“Amador se forjó en medios emblemáticos, donde su voz independiente resonó con fuerza en temas de cultura y política patrimonial. Su trabajo trasciende el periodismo para convertirse en un acto de amor por lo mexicano, destacando figuras y eventos que tocan el corazón colectivo. Cronista que evoca en sus textos la nostalgia de lo efímero, celebrando el legado de artistas y tradiciones con una sensibilidad que invita a la reflexión profunda.

“En un mundo acelerado, Amador representa la periodista que no sólo informa, sino que siente y hace sentir su independencia, y su dedicación inspiran a generaciones recordándonos que la cultura es el pulso emocional de una nación”.