Spinal Tap, Cuestión de Honor, Harry y Sally... este es el legado cinematográfico de Rob Reiner

LOS ANGELES (AP).- Rob Reiner hizo el tipo de películas que todos volvemos a ver. Son las películas que citamos sin tener que pensarlo, las que consideramos estándares de oro en comedia, romance, drama y suspenso, las que desearíamos que se hicieran hoy en día.

Antes de su muerte el domingo, no era raro, ni injustificado, maravillarse con su increíble racha de películas desde 1984, cuando hizo su debut como director con el falso documental "This Is Spinal Tap", hasta 1995 con "The American President" ("Mi querido presidente"). Sin mencionar su excelencia cómica frente a la cámara, donde hizo un festín incluso con los papeles más pequeños, ya sea contándole a Tom Hanks sobre el tiramisú en "Sleepless in Seattle" ("Sintonía de amor") o gritándole a Leonardo DiCaprio por su factura de tarjeta de crédito en "The Wolf of Wall Street" ("El lobo de Wall Street").

Cuando la gente se lamenta de que ya no hacen películas como antes, las películas de Reiner que abarcan géneros de esa década son a menudo las que están mencionando. Puede que no haya una ganadora de mejor película entre ellas, pero eso importa poco. Hizo películas que recordamos.

A continuación algunas de sus mejores cintas.

"This Is Spinal Tap" de 1984

"Hay una línea muy fina entre lo estúpido y lo ingenioso", observa el guitarrista Nigel Tufnel de Christopher Guest en "This Is Spinal Tap" y la película casi completamente improvisada de Reiner sobre la desastrosa gira de un grupo británico de heavy metal es prueba de ello. En su compromiso desenfrenado con la tontería, capturó verdades sobre el rock 'n' roll, la industria musical y el ego. Reiner incluso basó su personaje de cineasta documental Marty DiBergi en Martin Scorsese en "The Last Waltz" ("El último rock"), lo cual podría haberle molestado un poco al principio, pero ha llegado a amarlo con los años. Aunque Reiner y sus amigos nunca se atrevieron a atribuirse el mérito del falso documental, sí dijo que tal vez hicieron el primer "mock rock doc".

DIÁLOGO MÁS MEMORABLE: "Estos llegan hasta el 11".

"Stand by Me" ("Cuenta conmigo") de 1986

Este clásico del paso a la edad adulta, adaptado de una historia de Stephen King, sigue a cuatro niños de 12 años en busca de un niño desaparecido en el Oregón de los años 50. Ayudó a convertir en estrella a River Phoenix, junto con Wil Wheaton, Corey Feldman y Jerry O'Connell, y llegó a Reiner solo porque Adrian Lyne se había retirado.

En 2021, Reiner le dijo a The Guardian que la película significaba más para él que cualquier otra que hubiera hecho. "Fue la primera vez que hice una película que reflejaba mi propia sensibilidad personal; tenía una mezcla de melancolía, humor y nostalgia", dijo. "Tenía 12 años en 1959, así que la música era la música que escuchaba y los sentimientos que tenía en relación con mi padre, los inyecté en la película. Cuando salió y fue aceptada, me validó".

LÍNEA MÁS MEMORABLE: "Nunca tuve amigos como los que tuve cuando tenía 12 años. Por dios, ¿alguien los tiene?"

"The Princess Bride" ("El pirata y la princesa") de 1987

Carl Reiner regaló famosamente a su hijo la novela de William Goldman, que se convirtió en su favorita y lo puso en el camino para adaptarla a la gran pantalla, algo que muchos ya habían intentado y fallado en hacer. Norman Lear vino al rescate una vez más (financió "Spinal Tap") y le dio a Reiner el dinero para hacer "The Princess Bride". Reunieron uno de los grandes elencos con Robin Wright, Cary Elwes, Chris Sarandon, Wallace Shawn, Mandy Patinkin, Carol Kane, Billy Crystal, Peter Falk y André the Giant para dar vida a esta historia muy singular, muy ingeniosa de amor, aventura y narración que tendría muchas más vidas como un elemento básico de video casero.

LÍNEA MÁS MEMORABLE: "¡Diviértanse asaltando el castillo!".

"When Harry Met Sally..." ("Cuando Harry encontró a Sally...") de 1989

Reiner reclutó a Nora Ephron para ayudar a hacer una mirada honesta sobre las citas y las relaciones en lo que se convertiría en una de las comedias románticas más queridas, siguiendo a Sally de Meg Ryan y a Harry de Crystal a lo largo de 12 años. La madre de Reiner, Estelle, fue clave para la escena más icónica en Katz's Delicatessen, un lugar que también adquirió una nueva fama.

Alrededor del 30 aniversario de la película, Reiner reflexionó sobre su longevidad.

"Creo que la gente ve algunas verdades básicas sobre hombres y mujeres cuando ven esa película", le dijo a The Associated Press. "Para mí, el baile que ocurre entre hombres y mujeres es eterno".

LÍNEA MÁS MEMORABLE: "Pediré lo que ella está comiendo".

"Misery" ("Miseria") de 1990

Reiner se reunió con Goldman para adaptar "Misery" de King, sobre un famoso novelista (James Caan) que después de un accidente automovilístico se encuentra bajo el cuidado cautivo de una fanática loca (Kathy Bates). Warren Beatty estaba inicialmente vinculado para protagonizar y le dijo a Reiner que no lo veía como una película de terror o un thriller, sino como una película de prisión. También es una especie de comedia. Cuando Reiner volvió a ver la película para hablar sobre ella a principios de este año en el TCM Classic Film Festival, dijo que incluso él se sorprendió de cuántas risas había.

LÍNEA MÁS MEMORABLE: "¡Soy tu fan número uno!"

"A Few Good Men" ("Cuestión de honor") de 1992

La muerte de un marine en la Bahía de Guantánamo proporciona el telón de fondo para el drama de tribunal escrito por Aaron Sorkin, que llegó a Broadway antes de la gran pantalla. En manos de Reiner, enfrentando a Tom Cruise como un joven abogado arrogante y amante de los acuerdos contra Jack Nicholson como un oficial al mando intimidante, se convirtió en un éxito que obtendría una nominación a mejor película. Nicholson se reuniría con Reiner 15 años después para "The Bucket List" ("Antes de partir").

LÍNEA MÁS MEMORABLE: "¡No puedes manipular la verdad!"

"The American President" ("Mi querido presidente") de 1995

Al trabajar con otro guion de Sorkin, Reiner regresó a la comedia romántica para contar la historia de un presidente viudo de Estados Unidos (Michael Douglas) que comienza a salir con una cabildera ambientalista (Annette Bening). Roger Ebert escribió en su reseña: "Es difícil hacer una buena historia de amor, más difícil hacer una buena comedia y más difícil aún hacer una película inteligente sobre política. 'The American President' de Rob Reiner hace alegremente las tres cosas, y es un gran entretenimiento, una de esas películas, como 'Forrest Gump' o 'Apollo 13', que aunque brevemente une a la audiencia en una repetición del sueño americano."

LÍNEA MÁS MEMORABLE: "Emprendes las batallas que necesitan ser peleadas".