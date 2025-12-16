Un médico que ayudó a vender ketamina Matthew Perry recibe menos de un año de arresto domiciliario

Un médico que ayudó a vender ketamina al actor Matthew Perry recibe menos de un año de arresto domiciliario . Foto: Foto de Willy Sanjuan/Invision/AP, Archivo

LOS ÁNGELES (AP).- Un médico que se declaró culpable de un plan para suministrar ketamina al actor Matthew Perry antes de su muerte por sobredosis fue sentenciado este día a ocho meses de arresto domiciliario.

La jueza Sherilyn Peace Garnett dictó la sentencia que incluyó 3 años de libertad supervisada al Dr. Mark Chavez, de 55 años, en un tribunal federal de Los Ángeles.

Antes de que se dictara sentencia, Chávez se dirigió al juez y dijo que había perdido a un ser querido recientemente y que comprendía el dolor que la muerte de Perry había causado.

“Sólo quiero decir que mi corazón está con la familia Perry”, dijo.

Chávez adquirió ketamina y se la dio al Dr. Salvador Plasencia , quien fue sentenciado a dos años y medio de prisión a principios de este mes por vender ketamina a Perry en los meses previos a su muerte.

Los abogados de Chávez enfatizaron la diferencia entre los dos médicos y dijeron que Chávez "aceptó la responsabilidad tempranamente" al cooperar con los investigadores y renunciar voluntariamente a su licencia médica antes de su audiencia de detención.

“Estos son pasos reales que alguien da hacia la rendición de cuentas”, dijo el abogado Matthew Binninger.

Calificó la sentencia como un “resultado justo y equitativo” para el caso.

Perry había estado tomando ketamina, un anestésico quirúrgico , legalmente como tratamiento para la depresión. Pero cuando su médico de cabecera no se la suministró en las dosis que necesitaba, recurrió a Plasencia.

Plasencia admitió haberse aprovechado de Perry, a sabiendas de que tenía problemas de adicción. Plasencia le envió un mensaje a Chávez diciéndole que Perry era un "imbécil" que podía ser explotado por dinero, según documentos judiciales.

Chávez admitió haber obtenido la ketamina de un distribuidor mayorista con falsos pretextos y se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina. No ha sido detenido.

Perry luchó contra la adicción durante años, desde su época en "Friends", cuando se convirtió en una de las mayores estrellas televisivas de su generación como Chandler Bing. Actuó junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer durante 10 temporadas, de 1994 a 2004, en el megaéxito de la NBC.

Chávez es la segunda persona en ser sentenciada de los cinco acusados ??que se declararon culpables en relación con la muerte de Perry a los 54 años en 2023.

Perry fue encontrado muerto por su asistente el 28 de octubre. El médico forense dictaminó que la ketamina fue la principal causa de muerte. El actor había estado usando la droga a través de su médico de cabecera como parte de un tratamiento legal, pero no autorizado, para la depresión, que se ha vuelto cada vez más común.

Buscando más ketamina de la que su médico le daría, aproximadamente un mes antes de su muerte, Perry encontró a Plasencia, quien a su vez le pidió a Chávez que le consiguiera la droga.

Se reunió con Plasencia entre San Diego y Los Ángeles para entregarle la ketamina que obtuvo mediante recetas fraudulentas. En total, admitió haber suministrado 22 viales de 5 mililitros de ketamina y nueve pastillas de ketamina.

También se espera que Chávez realice 300 horas de servicio comunitario.

Los otros tres acusados ??que llegaron a acuerdos para declararse culpables serán sentenciados en sus propias audiencias en los próximos meses. Garnett ha dicho que procurará asegurar que todas las sentencias tengan coherencia entre sí.