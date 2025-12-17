Trabajadores del Louvre votan para prorrogar su huelga mientras el museo reabre parcialmente

Trabajadores despliegan una pancarta con la frase (en francés) "Louvre en huelga", en el exterior del museo del Louvre tras votar a favor de continuar con la protesta en favor de la mejora de las condiciones laborales, entre otras quejas, el 15 de diciembre de 2025, en París. Foto: AP

PARÍS (AP) — Los empleados del Museo del Louvre votaron a favor de prorrogar una huelga que ha interrumpido la actividad del museo más visitado del mundo, que abrió parcialmente el miércoles para permitir que los visitantes disfrutaran de la “Mona Lisa” y otras obras destacadas.

El museo dijo que los visitantes habían comenzado a ingresar al edificio, donde pueden acceder a una limitada “ruta de obras maestras” que incluye el afamado cuadro de Leonardo da Vinci y la Venus de Milo, entre otras.

“Debido a una huelga, algunas salas del Museo del Louvre están (...) cerradas”, dijo el museo en sus perfiles en redes sociales. “Pedimos disculpas por los inconvenientes”.

Los trabajadores sindicados protestaban por la falta crónica de personal, el deterioro del edificio y las recientes decisiones de la dirección, una situación agravada por el robo, a plena luz del día, de joyas de la corona en octubre.

La decisión se tomó durante una asamblea general celebrada por la mañana, después de que, a principios de semana, los trabajadores votaron por unanimidad ir a la huelga. El museo cerró el martes porque es su día habitual de descanso semanal.

Las tensiones se agravaron más debido a las consecuencias del robo de las joyas de la corona durante un atraco a plena luz del día que expuso serias fallas de seguridad en el museo.

Funcionarios del Ministerio de Cultura mantuvieron el lunes conversaciones urgentes con los sindicatos y propusieron cancelar el recorte de 6,7 millones de dólares previsto en la financiación de 2026, abrir una nueva convocatoria para la contratación de guardias de galería y atención al visitante y aumentar la remuneración del personal. Los responsables sindicaron calificaron las medidas de insuficientes.

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, tenía previsto comparecer ante el Comité de Cultura del Senado más tarde el miércoles, mientras los legisladores continúan investigando las fallas de seguridad en el museo.

Des Cars ha reconocido un “fallo institucional” tras el robo, pero ha sido objeto de un escrutinio renovado tras admitir que se enteró de una auditoría de seguridad crítica de 2019 después del robo. El Tribunal de Cuentas de Francia y una investigación administrativa separada han criticado desde entonces las demoras en la implementación de una reforma en la seguridad prometida hace tiempo.

El Ministerio de Cultura anunció medidas de emergencia contra las intrusiones el mes pasado y asignó a Philippe Jost, que supervisó la restauración de Notre Dame, la tarea de ayudar a reorganizar el museo. La decisión fue vista ampliamente como un indicio de la creciente presión sobre la dirección del Louvre.