Imcine destaca “incremento histórico” en apoyo al cine mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De manera conjunta por primera vez, las instituciones gubernamentales de cine informaron hoy de sus avances en el 2025 y sus retos para el 2026. Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno federal, acentuó:

“Es importante transparentar, que sepan en qué prosperamos y hacia dónde vamos. Sabemos que hay un largo camino, que todo es perfectible, que no se resuelve todo en cinco años”.

La cineasta Daniela Alatorre, titular del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), informó que en este año que está por terminar se inscribieron 632 proyectos en producción, 132 en exhibición y 32 en acervos, de los cuales se apoyaron 205 propuestas de 30 estados, 124 de producción, 64 de exhibición y 17 de preservación. Son10 proyectos más que en el 2024.

Además, enfatizó que se fortalecieron los apoyos al cine nacional:

“Hubo un incremento histórico de 115 millones de pesos, más del 16% que no sucedía desde hace una década. Aumentaron los montos del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión para la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (Eficine). Cabe destacar que para la convocatoria de 2026, se aprobó un incremento de los montos máximos por proyecto: de 20 a 25 millones de pesos para producción y de dos a tres millones de pesos para distribución”.

El Programa Fomento al Cine Mexicano (Focine) incrementó el monto disponible en seis de sus 12 modalidades y se ajustaron los lineamientos de las convocatorias con el objetivo de dar mayor flexibilidad respecto a los requisitos y procesos”.

El apoyo al cine que se realiza desde las comunidades indígenas y afrodescendientes, dijo, se mantuvo a través del Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes (Ecamc). En 2025, se registró el mayor número de proyectos con apoyo desde la creación del estímulo.

Acentuó:

“Este año se efectuó un trabajo importante de planeación estratégica con toda la direcciones del Imcine, que sirvió para trabajar de manera detallada en el programa institucional 2025-2030. Se tiene una nueva identidad visual institucional del sitio web y existe un plan de modernización tecnológica a corto y mediano plazo. Generamos espacios de escucha y diagnóstico organizados con la comunidad”.

Manifestó que también se ha estado trabajando en las reglas de operación, para mayor agilidad, transparencia y equidad:

“Son 23 comités de evaluación que trabajan de manera paralela en cada ventana. Son muchos evaluadores”.

La colaboración con instituciones a nivel internacional también se robusteció:

“En el marco de la visita a México del presidente de Francia, Emmanuel Macron, se firmó una carta de intención con el Centro Nacional del Cine y de la Imagen Animada (CNC), para mejorar la cooperación en políticas públicas, formación de creadores, coproducción y preservación del patrimonio audiovisual. Además, se tuvo presencia en la reunión del 2025 de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI) y del Programa Ibermedia”.

Y resaltó que alrededor de 105 películas mexicanas participaron en festivales internacionales en este 2025. Y se obtuvieron 150 premios contabilizados hasta el mes de noviembre.

La Cineteca Nacional

La guionista Marina Stavenhagen, directora de la Cineteca Nacional, explicó que esta instancia descansa en dos grandes pilares:

“Uno de ellos es el patrimonio fílmico nacional que resguarda en sus bóvedas y que paulatinamente revisa, restaura, conservar y preservar. En ese sentido hemos buscado fortalecer esta área de trabajo generando espacios de formación para nuevos profesionales del cine que se ocupen de los acervos, que sean expertos en temas de catalogación, preservación y conservación del cine. Abrimos este año un diplomado, y lo vamos a volver a hacer en el 2026. Estamos trabajando muy de cerca con algunos acervos regionales. Nos interesa mucho la actividad en los estados y el rescate de muchos acervos regionales, y la formación de muchos otros profesionales de la preservación cinematográfica en otros espacios”.

Siguió:

“El otro pilar es lo que llamaríamos más que exhibición, la formación de públicos. La Cineteca cuenta ahora con treinta salas y dos foros al aire libre en sus tres sedes. Fue la apertura plena de actividades de la Cineteca Nacional Chapultepec, que ya abrió por completo las actividades de sus salas. Y les puedo decir con mucho gusto que al 11 de diciembre esa nueva sede recibió 119 mil 500 asistentes.

“En la Cineteca Nacional México, la de Xoco, se recibieron 883 mil 600 espectadores, mientras que la Cineteca Nacional de las Artes tuvo 350 mil personas. En total, más menos, la Cineteca Nacional recibió en este año un millón 351 mil 116 personas, y todavía tenemos películas en cartelera”.

Se estrenaron 218 películas, de las cuales 77 fueron mexicanas. La cinematografía nacional representó 35% del total de las películas exhibidas y concentró 16% de la asistencia anual.

Entre los títulos con mayor audiencia, especificó, se encuentra “Soy Frankelda”, de los hermanos Arturo Ambriz y Rodolfo Ambriz, la cual se convirtió en la película mexicana más vista con 45 mil 742 asistentes. Por otro lado, con 118 mil 786 espectadores, la película internacional más vista en 2025 fue “Memorias de un caracol” (Australia, 2024), de Adam Elliot.

Además, se abrió la Mediateca Chapultepec, que integrará más de siete mil títulos nacionales e internacionales, además de revistas, catálogos, guiones y libros especializados, reforzando la misión de descentralizar y ampliar el acceso al cine de calidad.

Finalizó:

“Se llevó lo mejor de este cine alternativo y de calidad a 376 distintos espacios en la República con una asistencia de 43 mil 800 personas. Estuvimos presentes en 26 distintos estados”.

El Centro de Capacitación Cinematográfica

A 50 años de su fundación, el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) firmó por primera vez un convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para lograr la certificación de toda la oferta académica. Se puso en marcha el CCC Chapultepec e incrementó la formación en línea, con el objetivo de que el aprender y hacer cine sea un derecho accesible para todas las comunidades del país, detalló Dinorath Ramírez, responsable de esta casa de estudios del séptimo arte.

El convenio con la SEP, destacó Ramírez, reconoce al CCC “como una escuela pública con un carácter justamente público y no privado”.

Por su parte Curiel de Icaza reforzó:

“Con ese convenio el CCC se hizo gratuito, ya no se paga. Al inicio se daban veinte mil pesos, que, a muchos alumnos, sobre todo los que vienen de otros estados, sí les implica algo. Hay equipo nuevo que va a recibir y hace treinta años no tenía mantenimiento la escuela y se laborando en ello”.

El CCC alberga 178 estudiantes y la meta, aseguró Ramírez, “es poder operar a máxima capacidad con Chapultepec para triplicar el número de personas a las que atendemos anualmente”.

Y anunció:

“Los objetivos para el 2026 son los reconocimientos oficiales de nuestro curso de guión y el 2027, ya les estoy adelantando, será producción”.

Los Estudios Churubusco

En tanto, Cristián Calónico, director de los Estudios Churubusco, recordó que esta institución cumplió 80 años este 2025, por lo cual se realizaron diversas actividades conmemorativas, como la develación de un billete conmemorativo de La Lotería Nacional, la cancelación de un timbre postal, tres conciertos musicalizados en vivo con el apoyo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

La publicación de dos libros dedicados a la memoria e historia de los trabajadores de los Estudios Churubusco. La proyección en la Cineteca de las Artes del ciclo “Las inolvidables de Churubusco” que tuvo 3 mil 797 asistentes con sólo una proyección al día. La muestra de ocho películas emblemáticas mexicanas y recibió el Coral de Honor que le otorgó la 46 edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba.

También se llevaron a cabo tres exposiciones fotográficas “Estudios Churubusco y sus trabajadores: 80 años materializando historias”, dos de ellas ubicadas en espacios de la Cineteca Nacional y la tercera en las Rejas del Bosque de Chapultepec.

Por último, el evento que cierra la celebración, misma que puso al centro a las y los trabajadores de los Estudios Churubusco, es la exposición de arte “Estudios Churubusco: 80 años, 8 miradas, 8 intervenciones desde el arte” que se encuentra en la Galería Manuel Felguérez del Centro Nacional de las Artes.

El Gobierno de México anunció una importante inversión que permitirá en los próximos años renovar y modernizar la infraestructura de foros, bodegas y oficinas, a fin de posicionar a los Estudios como un complejo a la altura de las exigencias actuales del sector audiovisual de México y del mundo.

Y Curiel de Icaza comunicó que la iniciativa de la nueva Ley de Cine ya está por salir:

“Está actualizada. Posee muchos beneficios y se compromete”.