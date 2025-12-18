“Tú también te estás muriendo” del Colectivo Macramé

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con la obra "Días así", el Colectivo Macramé y sus amigas mantiene en el presente a Mariana Gándara, fallecida el pasado 20 de agosto. Ellas llevan a escena la última obra que estaba proyectando Mariana, directora, dramaturga y gestora.

Días así sucede en su casa, y las integrantes del grupo fungen como acompañantes y guías. La directora había propuesto que esta obra fuera para un solo espectador y que ella sería el cuerpo que encarnara a la intérprete: ella siendo ella misma. Una obra para hablar y reflexionar sobre el cáncer que le estaba quitando la vida, sobre el amor, los cambios en el cuerpo, las cuidadoras, la utopía, y, sobre todo, de la muerte.

Días así, respaldada por Teatro UNAM, es un reto doloroso y a la vez reconfortante de lo que Mariana Gándara quería contar y explorar. El Colectivo decidió no ser Mariana sino guías que llevaran al espectador por el departamento, y proyectar videos y audios donde se rescatara su voz y sus pensamientos.

En Días así, el espectador se conmueve, se identifica, ya sea si ha vivido o está viviendo una enfermedad tan destructiva como el cáncer, o si ha acompañado o cuida a un ser querido en ese proceso. Nadie está excluido de la muerte y, cerca o no, lo imprevisible siempre estará latente. El morir no nos es ajeno y cuestiona constantemente nuestra vida. Vivimos para morir o vivimos a pesar de que moriremos. Vivimos y nos apresuramos antes de que nos llame la muerte o nos damos por vencidos y la esperamos con resignación. Son tantas preguntas que les surgen al espectador y a las acompañantes del experimento escénico que, desde una experiencia tan íntima e individual, alcanza lo más existencial del ser humano.

Abril Pinedo, Ana Valeria Becerril, Mariana Villegas, Alma Gutiérrez y Aura Arreola de Macramé alternan en Días así para recorrer el espacio, escuchar y compartir con el espectador. Junto con las colaboradoras del colectivo ha logrado que el deseo último de Mariana en el teatro se concretara.

Natalia Sedano, la diseñadora de arte y de producción, cuidó lo visual y el diseño de producción; Miriam Romero se encargó del video escénico; y Erika Arroyo de Comunicación. Son muchas las amigas que trabajaron cerca de Mariana Gándara y que han puesto su granito de arena.

El Colectivo Macramé es un laboratorio interdisciplinario fundado en 2009, que experimenta a través del juego y las múltiples posibilidades que se tienen en la relación con el público. Al respecto habla Mariana Gándara en una de sus últimas entrevista radiofónica en Código 21, realizada por mí en esta columna https://www.proceso.com.mx/cultura/2011/11/8/nadie-pertenece-aqui-mas-que-tu-94530.html

En Nadie siempre, todo nunca, por ejemplo, el público participaba escribiendo sobre el tiempo y se incorporaba al espectáculo; la obra reflexionaba sobre el deseo de detener el tiempo y reivindicar el descanso. (El 8 de noviembre de 2011 escribí en Proceso sobre esta obra https://www.proceso.com.mx/cultura/2011/11/8/nadie-pertenece-aqui-mas-que-tu-94530.html

En Mar de fuchi, en 2012, el colectivo convocó al público?por cinco días para hacer ejercicios participativos donde se bailaba, se jugaba a las fuercitas o se dibujaba, la gente sentada en una gran mesa colocada en el escenario del desaparecido Teatro Jimenez Rueda.

Ovillo, la última obra que ella dirigió, escrita por la oaxaqueña Sonia Gregorio, hablaba sobre la migración desde el punto de vista de las que se quedan. Al respecto escribí el 14 de junio del 2025 igualmente en Proceso https://www.proceso.com.mx/cultura/2025/6/14/las-que-se-quedan-353022.html

Colectivo Macramé todavía tiene mucho que decir y explorar haciendo florecer todo lo aprendido con Mariana Gándara, cosechando todo lo sembrado por su fundadora. Con la frase de “Tú también te estás muriendo”, plasmada en sus camisetas, Días así hace honor a quien honor merece. Acaba de concluir temporada y esperamos siga presentándose con esa perspectiva experimental que sella la propuesta de Mariana. Ella dice:

“Un día no estaremos más. No seremos carne. Dejaremos atrás la posibilidad del contacto, la generosidad del interés. Antes de que eso suceda, habremos de reimaginar las posibilidades del convivio y su valiente honestidad.”